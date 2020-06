Meteorologové varují před vydatným deštěm v těchto oblastech: Nové Město nad Metují, Náchod, Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Vrchlabí. Do nedělního rána může napršet na východě Čech až 60 milimetrů srážek. Na severozápadním návětří Jizerských hor, Krkonoš a Českomoravské vrchoviny bude déšť velmi vydatný s úhrnem ojediněle kolem 80 milimetrů.

"Vzhledem k očekávaným srážkám a aktuálnímu nasycení povodí u toků odvodňujících výše uvedené oblasti očekáváme vzestupy hladin s možností dosažení prvního, ojediněle druhého stupně povodňové aktivity. V povodí Orlice lze očekávat dosažení prvního stupně povodňové aktivity v Týništi nad Orlicí během soboty a k opakovanému překročení prvního stupně povodňové aktivity v Čermné nad Orlicí na Tiché Orlici," uvedl v pátek večer Jiří Petr, vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Labe.

Při čtvrtečních bouřkách pršelo nejvíce v Rychnově nad Kněžnou, kde spadlo za den 130 milimetrů srážek. Odpoledne během tří hodin napršelo 98 litrů vody na metr čtvereční. Intenzivní srážky zasáhly obce Tutleky, Lupenice, Rybná nad Zdobnicí.

Na Hradecku byly nejvíce zasaženy Smiřice a Holohlavy, na Jičínsku Dobrá Voda u Hořic, Hořice, Libáň, Markvartice, Valdice, Bačálky a Milovice. Na Náchodsku Velichovky. V pátek platil první stupeň povodňové aktivity na řece Cidlina v Jičíně a na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Cidlina se zvedla také v Novém Bydžově.

„Voda mi natekla ze silnice do domu, kde jsem měl asi deset centimetrů vody. Na obecním úřadě mi spadl strop přímo na pracovní stůl,“ líčil starosta Velichovek Jiří Lebedinský. V obci, kde žije přes sedm stovek obyvatel, voda vytopila na 40 bytových jednotek. „Hodně škod bylo také lázních a v K-Triumfu. Lidé likvidují škody,“ dodal v pátek odpoledne starosta Velichovek.

Na Hořicku v obci Dobrá Voda se z břehů vylil místní potok a zaplavil sklepy tří rodinných domů a zdejšího kulturního domu. Voda se valila obcí, zalila zahrady. Do Markvartic na Sobotecku se voda přihnala po silnici a bylo jí až po pás. Poničila zdejší vodní nádrž, podemlela chodníky a dostala se i do garáže obecního úřadu.

"Nevíme, jak to zatím vyřešíme. Na pojistku nic nedostaneme, opravy musíme zaplatit z rozpočtu obce," říkala nešťastně starostka Hana Zörklerová. "Pomohli nám jak místní hasiči, tak jejich kolegové z Jičína a Sobotky. A taky dobrovolníci. Vesnice se semkla," chválila starostka pomocníky.

Voda se drala i do obydlí, v Markvarticích vnikla do jednoho z domů, ve Skuřině zatopila tři obydlí a v Příchvoji dva domy. Prohnala se stodolami a zahradami. Kontaminovaná voda se dostala i do studní, takže lidé ve Skuřině, kde není vodovod, jsou závislí na zásobování balenou vodou. Rozváželi ji hasiči.

Voda zatopila také zámecký park a minizoo v Častolovicích. Zvířata ustála situaci bez úhony.

V pátek se sešla krajská povodňová komise. „Řešili jsme také epidemiologickou otázku. Nikde nehrozí například šíření žloutenky v souvislosti se zaplavením kanalizací a vodních zdrojů,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán a ocenil úsilí hasičů. „Podařilo se jim například zabránit vniknutí vody do trafostanice v Rychnově nad Kněžnou, která zásobuje elektřinou polovinu Rychnova a také místní nemocnici.“