Na Trutnovsku zakončí dnes odpoledne prezident republiky Petr Pavel dvoudenní návštěvu Královéhradeckého kraje. V 15.30 přijede do Vrchlabí, kde si prohlédne nově otevřené Muzeum Krkonoš a Návštěvnické centrum KRNAP. Zhruba hodinu a půl tam bude debatovat s 23 starosty měst a obcí z Krkonoš včetně Trutnova a vedením Krkonošského národního parku. Jeho manželka Eva Pavlová zamíří ve středu v 15 hodin do Hostinného na návštěvu Františkánského kláštera, kde se podívá na antické sochy i výstavu betlémů. Ani v jednom případě nejde o setkání s veřejností.

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v úterý navštívili dětský domov v Sedloňově na Rychnovsku. | Foto: Facebook Petr Pavel

„Vnímáme to jako vrchol oslav 60. výročí Krkonošského národního parku a ocenění kvality nové expozice Muzea Krkonoš. Prezident projevil zájem se do ně podívat,“ řekl před návštěvou Petra Pavla ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Podle něj nebude Muzeum Krkonoš během dvouhodinového pobytu prezidenta uzavřené, ale bude mít v tu dobu omezenou kapacitu zhruba 40 návštěvníků. Při debatě se zástupci Správy KRNAP a starosty se bude diskutovat jak o ochraně přírody, tak především o problémech, které sužují krkonošské obce. „Prezident se o ochranu přírody a krajiny zajímá intenzivně nejen v souvislosti s návštěvou našeho regionu,“ vypozoroval ředitel Správy KRNAP.

Prezident se aktivně zajímá o problémy obcí

Ve Vrchlabí před vstupem do Muzea Krkonoš, které je otevřené od 1. listopadu, přivítají prezidenta Robin Böhnisch a starosta Vrchlabí Jan Sobotka. „Považuji za čest přivítat ve Vrchlabí třetího prezidenta (po Zemanovi a Klausovi). Už před dvěma měsíci jsem ho pozval za Svazek měst a obcí Krkonoše do regionu a jsem rád, že se jeho návštěvu kraje podařilo propojit s cestou k nám. Je to hodně pracovní prezidentská návštěva. Petr Pavel se nebude zastavovat ani na radnici, ani to není návštěva, při které by se setkával s občany,“ upřesnil Jan Sobotka.

VIDEO: Z města hodinek si prezident i první dáma odvezli nové primky

„Je to první prezident, který se aktivně zajímá o naše problémy a je ochoten je s námi řešit. To mě obrovsky těší. Při debatě se starosty budeme mluvit o cestovním ruchu, rozpočtovém určení daní pro obce, spolupráci obcí s Krkonošským národním parkem nebo odpadcích od návštěvníků, které zahlcují obce v národním parku,“ nastínil starosta Vrchlabí a předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, o čem bude debata v Muzeu Krkonoš.

Z protokolárních důvodů dostane Petr Pavel ve Vrchlabí jediný dar. „Máme pro něj připravenou knihu o Krkonoších. Na počest jeho návštěvy založíme novou pamětní knihu města Vrchlabí, kam se podepíše jako první. To byl nápad našeho kronikáře Jakuba Šimurdy, který je zároveň ředitelem Muzea Krkonoš,“ prozradil Jan Sobotka.

Eva Pavlová navštíví Hostinné

První dáma Eva Pavlová má separátní program. Ve středu v 15 hodin přijede do Hostinného do Františkánského kláštera. Průvodce jí bude dělat ředitel muzea Tomáš Anděl. „První dámu uvítáme s paní starostkou kyticí, provedeme jí opravenou Galerií antických soch, městskou knihovnou v klášteře, muzejní expozicí. Vánoční atmosféru budeme chtít naladit prohlídkou výstavy, kde jí ukážeme historické betlémy z Podkrkonoší,“ přiblížil program návštěvy Tomáš Anděl. „Připravené bude skromné občerstvení, tak trochu po františkánsku, jednohubky a cukroví, nabídneme kávu. Žádné šampaňské tady určitě nebude,“ pousmál se ředitel muzea v Hostinném.

Zeman dostal v Rudníku medovinu

Český prezident byl naposledy ve Vrchlabí při oficiální návštěvě v roce 2017. V roli hlavy státu byl tehdy Miloš Zeman, který si prohlédl závod Škoda Auto. Po fabrice se povozil vláčkem, vyzkoušel si tehdejší novinku Škodu Kodiaq, krátce diskutoval s vedením společnosti a zaměstnanci. Následně zavítal do Rudníku na setkání s vedením obce a občany. Z Rudníku si Miloš Zeman před šesti lety odvezl vyřezávanou dřevěnou zvoničku a rudnickou medovinu, pojmenovanou Zemanovka.

Petr Pavel zavítal letos v srpnu do Trutnova, byla to ale jeho soukromá cesta během dovolené, když se objevil na hudebním festivalu TrutnOFF na Bojišti.