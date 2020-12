V Královéhradeckém kraji se zvýšilo rizikové skóre na hodnotu 79, což odpovídá nejvyššímu, pátému stupni. Nejhorší skóre je aktuálně v okrese Hradec Králové, kde narostlo na 84 bodů.

Aktuální počet onemocnění covid-19 na Trutnovsku je podle nedělních údajů Krajské hygienické stanice v Hradci Králové 382. Je to stále nejméně ze všech okresů v Královéhradeckém kraji. Za poslední dva dny přibylo 108 nových případů koronaviru. Za poslední týden se objevilo 273 případů. Za týden se uzdravilo 193 lidí. Koronavirus si vyžádal na Trutnovsku 119 obětí. Od začátku prosince zemřelo 16 osob. V listopadu podlehlo covidu 85 lidí.

V Královéhradeckém kraji podle hodnocení epidemiologů na webu ministerstva zdravotnictví dochází k nárůstu počtu denních přírůstků, a to zhruba o 20 procent ve srovnání s minulým týdnem. Reprodukční číslo R pro kraj dosahovalo o víkendu hodnoty 1,33. Na Trutnovsku je momentálně číslo R na hodnotě 1,3. Pokud by zůstalo takto vysoké i nadále, denní přírůstky případů v kraji by koncem prosince byly vyšší než jeden tisíc.

Situace v nemocnicích napříč krajem je zatím stabilní. Například ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je aktuálně necelých sto pacientů. Začátkem listopadu jich bylo přes 150.