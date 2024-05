Čtyři hudební festivaly na Bojišti, pivní slavnosti ve Vrchlabí, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem, vinařské slavnosti na Kuksu a v Trutnově, Cirk-UFF, Majáles nebo Porciunkule. Léto na Trutnovsku bude plné atraktivních akcí.

Trutnovské Bojiště čekají letos čtyři hudební festivaly, vrcholem bude Trutnoff. | Foto: Miloš Šálek

Metalový Obscene Extreme, punkový Pod Parou a rockový Trutnoff Open Air. Tyto velké festivaly letos zaplní během prázdnin kultovní areál trutnovského Bojiště. Po roční odmlce se k nim letos přidá Artu Kus, který se uskuteční v komornější, dvoudenní verzi 28. - 29. června. „Letošní ročník jsme pojali spíše jako menší lokální večírek pro přátele a příznivce alternativy. Po předchozích, poměrně ambiciózních ročnících se vracíme zpátky na zem a trochu blíž k tomu, co umíme nejlépe, tedy k představování méně známých, ale kvalitních jmen regionální a klubové scény,“ vysvětlil Tomáš Tichý z pořádajícího týmu Bojiště Trutnov.

Po loňském, úspěšném návratu z Brna se bude konat Trutnoff od 22. do 25. srpna a připomene 40. výročí od založení východočeského Woodstocku. Legendární festival vznikl již v době totality na undergroundových základech a řadí se k nejstarším svého druhu v zemi. První ročníky rozháněla tehdejší Státní bezpečnost a organizátory pozatýkala.

Vyberou, nebo vyloučí polský Budimex? ŘSD rozhoduje, kdo postaví D11 u Trutnova

Organizátoři oznámili hlavní kapelu letošního ročníku, kterou bude legenda alternativního rocku Jesus and Mary Chain. Na festival přiveze novinku Glasgow Eyes a bude to teprve její třetí návštěva České republiky ve více než čtyřicetileté historii kapely. Kultovní kapelu ze Skotska doplní američtí Flogging Molly, hardcorová skupina Walls of Jericho z Detroitu a dalších šedesát skupin všech žánrů. Tradiční žánrovou pestrost rozšíří Ondřej Havelka se svým swingovým orchestrem Melody Makers nebo premiérově mladý populární zpěvák a objev roku Michal Horák s kapelou.

„Jesus and Mary Chain vystoupí v sobotu 24. srpna a bude to svátek pro všechny alternativní duše, ale nejen pro ně. The Jesus And Mary Chain jsou na českých pódiích velmi vzácným kořením. Králové alternativy u nás prakticky nekoncertují. Vystoupili zde pouze dvakrát. Bude se tak jednat o vzácné vystoupení, první festivalové a teprve třetí v České republice za více než čtyřicetiletou existenci kapely,“ zdůraznil zakladatel festivalu Martin Věchet.

Drak vydrží v Trutnově měsíc, pak se vydá do Brna. Jak bude pěší pouť probíhat?

Mezi dalšími oznámenými interprety jsou například David Koller, Monkey Business, MIG 21, Cocotte Minute, Visací zámek, Hentai Corporation, Michal Prokop & Framus Five nebo herečka Bára Hrzánová s kapelou Bachtale Apsa či harmonikářka Rozálie.

Jubilejní 25. ročník má před sebou festival nejdrsnější hudby a neobvyklých zážitků Obscene Extreme. Letos se uskuteční od 3. do 7. července na Bojišti, kam se sjedou metalové kapely z celého světa. V Trutnově zůstává také punkový festival Pod Parou, který má termín 25. - 27. července. Bude to 21. ročník největšího českého punkového festivalu. Začínal v roce 2003 v Moravské Třebové, odkud po dvanácti letech zamířil na letiště do Vyškova. Odtud ho před dvěma lety přesunuli organizátoři na trutnovské Bojiště.

Překvapení diváci ve Vlčicích. Před vodou se nebylo kam schovat

Už v pátek 10. května se bude konat na Krakonošově náměstí Trutnovský majáles. Hlavní kapelou bude Vypsaná fixa.

V sobotu 8. června zaplní Krakonošovo náměstí v Trutnově 19. ročník Pivofestu. Představí se na něm David Koller, Vltava nebo Jakub Děkan. Již 26. ročník připravují organizátoři Krkonošských pivních slavností ve Vrchlabí. Konat se budou v sobotu 10. srpna na náměstí T. G. Masaryka a lidé se můžou těšit na koncerty kapel No Name, Děda Mládek Illegal Band či Jam and Bazar. Pivní slavnosti si užije rovněž Dvůr Králové nad Labem. Královédvorský den piva se chystá na 17. srpna.

Hitem posledních let se stal pochod Nachmelenej pochoďák, účastníci letos vyrazí s půllitry z Bílé Třemešné na Zvičinu 20. července. Zajímavý program naplánovala i Štěrbova vila na přehradě Les Království, která láká 28. června na J.A.R, 30. srpna na Pavla Lišku a Jana Révaie a 31. srpna na Vojtěcha Dyka, Jakuba Prachaře a Jana Maxiána.

Milovníky vína potěší oblíbené Vinařské slavnosti v Trutnově 25. května a Vinobraní na Kuksu 14. září. Velký mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF ovládne Trutnov od 29. května do 2. června. Tradiční Porciunkule v Hostinném se bude konat 2. - 4. srpna.

Mohlo by vás zajímat: Trutnov má dračí symfonii. Poprvé zazněla při slavnostech a měla úspěch