Vítěz na Trutnovsku? Žebříčku vévodí v obou předmětech ZŠ Mladé Buky. V češtině i matematice patří mezi nejúspěšnější trojici škol také ZŠ Podharť ve Dvoře Králové nad Labem. Pedagogové se shodují, že za úspěchem stojí především dlouhodobá příprava. V Mladých Bukách se věnují přípravě na přijímačky už od 6. třídy. Vesnické školy navíc těží z menšího počtu žáků a možnosti individuálního přístupu.

Podle dat z webu prijimacky.ai má Trutnovsko lepší výsledky než je celostátní průměr - v češtině o 4,06 procenta, v matematice o 3,96 procenta.

„Jsme překvapeni, protože srovnání škol většinou nemáme. Potvrzuje se nám naše snaha a dlouholetá práce,“ reagoval na informaci o prvenství v obou předmětech ředitel mladobucké školy Pavel Petržela.

Do základní školy v Mladých Bukách chodí nyní 171 žáků. V deváté třídě jich je dvanáct, loni patnáct. Její žáci mají úspěšnost v přijímačkách z češtiny 59,88 procenta, v matematice 51,46 procenta. To jsou nejlepší výsledky z Trutnovska.

„Úspěch má více příčin. Menší počty žáků ve třídách, individuální přístup, dlouhodobá práce se žáky, péče o děti se zhoršeným prospěchem, zkušenosti a důslednost učitelů, stavění na dobrých základech, spolupráce učitelů 1. a 2. stupně ZŠ a v neposlední řadě dobrá motivace a komunikace se žáky i rodiči,“ vyjmenoval ředitel Pavel Petržela důvody, které stojí za úspěchem v přijímacích testech.

Při přípravě škola nepreferuje ani češtinu, ani matematiku. „Příprava na přijímačky probíhá již od 6. třídy, kdy při probírání jednotlivých látek žákům zdůrazňujeme, že zrovna toto se objevuje u přijímaček,“ uvedl Petržela.

V 9. třídě od října do dubna probíhá v Mladých Bukách jednou týdně dobrovolné doučování a příprava na přijímací zkoušky, žáci navíc mají volitelný předmět Cvičení z českého jazyka. „Při těchto hodinách se žáky opakovaně procházíme přijímačky z minulých let a nacvičujeme vzorové typy příkladů a cvičení,“ upřesnil ředitel.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50,00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z okresu, které dělaly přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Rovněž ZŠ Podharť ve Dvoře Králové nad Labem Zdroj: ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem má vysokou úspěšnost, v češtině i matematice figuruje mezi nejlepší trojicí škol. Chodí tam 292 žáků, ve dvou devátých třídách je 34 žáků. „V 9. ročníku nabízíme již od září možnost přípravy na přijímací řízení mimo rámec povinných vyučovacích hodin. Přípravu na přijímací zkoušky nabízíme v rozsahu 1 hodiny týdně jak v češtině, tak i v matematice,“ řekla ředitelka školy Edita Vaňková.

Umístění mezi nejúspěšnější trojicí škol vnímá jako uznání dobré práce učitelů. „Je to úžasné, jsme za takový výsledek šťastní. Považujeme to za krásné ocenění naší práce, všech pedagogických pracovníků školy,“ zdůraznila.

Deváťáci ze ZŠ Podharť byli ze základních škol Trutnovska druzí v češtině s úspěšností testů 59,34 procent, v matematice třetí s bilancí 46,69 procenta.

Mezi nejlepší pěticí škol figuruje i ZŠ Mostek. Škola z podkrkonošské vesnice je čtvrtá v češtině a pátá v matematice. „Vidíme to, že se děti dostávají na střední školy na předních místech,“ uvedla ředitelka ZŠ Mostek Hana Černá.

„Důvody vám můžu říct naprosto přesně. Deváté třídy byly málo početné, měli jsme v nich deset až patnáct dětí. Ve škole jsme tři aprobovaní matematici, což ve školách moc není, češtinářka je také aprobovaná. Je to o malém počtu, individuálním přístupu. Někdy jsme měli i v některých malinkých třídách asistenta, takže šlo skoro o tandemovou výuku,“ popsala situaci v Mostku. „Navíc máme 75 procent chlapců ve třídě, což trochu hraje roli. Nechci diskriminovat dívky, ale učím 23 let a podle zkušeností to prostě klukům v technických předmětech pálí líp,“ dodala.

Nejúspěšnější základní školy na Trutnovsku podle přijímaček žáků 9. tříd na střední školy český jazyk 1. ZŠ Mladé Buky úspěšnost 59,88% 2. ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 59,34% 3. ZŠ R. Frimla Trutnov 58,4% 4. ZŠ Mostek 57,60% 5. ZŠ Dukelských bojovníků Dubenec 56,68% matematika 1. ZŠ Mladé Buky 51,46% 2. ZŠ Horní Maršov 48,92% 3. ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem 46,69% 4. ZŠ Náměstí Míru Vrchlabí 46,46% 5. ZŠ Mostek 45,67% Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

* Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Ze statistických údajů Cermatu totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo žáka k důležitému kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.