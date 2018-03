Trutnovsko stárne. Hajnice jde proti trendu

Trutnov– Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji stále klesá a tato tendence má podle odborníků navíc v nadcházejících letech pokračovat. Podle odhadů by východní Čechy během nadcházejících 30 let měly postupně přijít až o 50 tisíc obyvatel. To je takřka desetina z dnešního počtu.

Julie Svobodová oslavila minulý pátek stoleté narozeniny. Je pravděpodobné, že lidí s vyšším věkem bude v budoucnu ještě přibývat. Typickým příkladem je právě Dvůr Králové, kde nejnovější stoletá Češka žije.



„Dvůr Králové je jedním z nejstarších měst v České republice vůbec. Má největší podíl osob starších 65 let,“ říká Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Dvůr Králové. „Náš region je nejstarším krajem v České republice. Stárnutí populace bude zvyšovat požadavky na sociální služby v jednotlivých městech,“ dodává Hauke, špičková odbornice na sociální tématiku v České republice, která v loňském roce za svou činnost obdržela ocenění Osobnost roku v sociálních službách.

Jednou z nejstarších obcí trutnovského okresu je Borovnice. Podle Českého statistického úřadu tu k poslednímu dni roku 2016 činil věkový průměr 45,1 let. „O tom jsem neměl tušení. Ale řekl bych, že jde o všeobecný trend na venkově. Mladší lidé z vesnic odchází, tak to prostě je. A obce těžko konkurují lákadlům větších měst a bohatších regionů,“ konstatuje Josef Bušák, starosta Borovnice, která leží v regionu Podzvičinska.



Borovnický starosta přiznává, že stavba nových rodinných domů v obci není příliš častým jevem. „Obec parcely přichystané nemá. Uzemní plán počítá s lokalitami, kde bychom mohli realizovat zástavbu. Ale kvůli budování vodovodu a kanalizace je Borovnice zadlužená a finančně vyčerpaná. Proto se zatím do zasíťování nemůžeme ani pouštět,“ mrzí starostu Josefa Bušáka. „Lidem ale často vadí zdlouhavé získávání stavebního povolení. To se vleče roky a složitá byrokracie lidi od stavby odrazuje. Utíkají nám pak do měst, kde mají větší možnosti k životu a realizaci,“ myslí si protřelý starosta.

Borovnice lidem alespoň nabízí zhruba dvacítku nájemních bytů. Poptávka po nich prý převyšuje poptávku. „Mezi zájemci jsou i mladé rodiny. Alespoň takhle se snažíme lidi udržet,“ říká Josef Bušák. „I kdyby se starostové na vesnicích rozkrájeli, skladbu obyvatel často vůbec ovlivnit nemůžeme. Skladba obyvatel se pochopitelně mění. Mělo by ale být v zájmu vlády, aby život na vesnicích neupadal. Některé kroky se k tomu už podniká, je to ale na dlouhé roky,“ myslí si starosta.



PŘÍZNIVÁ POLOHA, LIBUJE SI HAJNICE

K obcím s nejmladším věkovým složením patří naopak Hajnice. S průměrnými 35,44 lety (údaj k 7. 3. 2018 – pozn. aut.) se drží mezi nejmladšími obcemi v kraji vůbec. A jde tak proti trendu.



„Vnímám to třeba při vítání občánků. V posledních letech máme poměrně dost miminek,“ říká tamní starosta Petr Červený. „Někteří mladí se přistěhovali, další se stěhovat budou. Myslím, že je to dané příznivou polohou obce v regionu, do všech větších měst to máme kousek, sehnat práci proto není větší problém. Je tu čerstvý vzduch, do obce dojíždí zubařka, praktický lékař. Funguje tu obchod i hospoda, máme školku, školu. Je to taková mozaika, která lidem vyhovuje,“ doplňuje s úsměvem starosta. Během patnácti let, kdy je Petr Červený starostou Hajnice, počet obyvatel zhruba o 140 obyvatel vzrostl. Obec navíc připravuje nové stavební parcely, které přispějí k jejímu rozvoji. „Teď jich budeme nabízet patnáct. Nechceme na nich vydělávat, vrátí se to při přerozdělování daní,“ říká Petr Červený.