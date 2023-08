Trutnovskou noclehárnu čeká stěhování k areálu Policie ČR, provoz bude celoroční

Trutnovskou noclehárnu, která slouží lidem bez domova, čekají změny. Od 1. září bude v provozu celoročně, na podzim se přestěhuje z Horního Starého Města do objektu bývalého skladu města v Trutnově v ulici Roty Nazdar pod areálem Policie ČR. Nové zázemí nabídne 12 lůžek, hotové by mělo být do konce října. Poté dojde ke stěhování. Letošní novinkou bude také festival Na ulici.

Budoucí noclehárna v Trutnově vzniká v ulici Roty Nazdar v bývalém skladu pod areálem Policie ČR. Nové zázemí nabídne 12 lůžek. | Foto: město Trutnov