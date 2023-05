Nová kanalizace, plynovod, povrch vozovky i chodníky. Ulice Na Záduší na České Čtvrti se dočká kompletní rekonstrukce. Práce jsou naplánovány od června do září.

Ulici Na Záduší čeká kompletní rekonstrukce | Foto: město Trutnov

V pondělí 5. června bude zahájena oprava ulice Na Záduší. Nejprve nastoupí Vak Trutnov, a. s., společně s plynaři Gasco, s. r. o. VaK, a. s., kompletně vymění kanalizaci v úseku od křižovatky s ulicí Blanickou po slepý konec ulice Na Záduší. Gasco, s. r. o., se chystá opravit plynovod, nejprve začne v úseku od Pragovky po Českou ulici a bude postupovat směrem k Blanické. „Nakonec se k celé akci přidá město Trutnov. My v celé délce ulice Na Záduší zadláždíme chodníky a opravíme povrch komunikace. Na nové vozovce se s námi finančně podílejí plynaři i VaK,“ říká k plánům opravy David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov.

Radnici oprava ulice Na Záduší vyjde zhruba na 2,5 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce září. Dopravní omezení v ulici se bude měnit s postupem prací. Rezidentům bude vjezd k místu bydliště povolen. Svoz odpadu bude také zajištěn. V termínu od 9. června do 7. července bude křižovatka ulic Na Záduší a Česká neprůjezdná. Objízdná trasa povede ul. Novodvorskou a Národní/Procházkovou.