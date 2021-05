Nejprve přijde na řadu v sobotu 1. května v době od 9 do 11 hodin vyfrézování povrchu vozovky v celé délce. Od pondělí 3. května zahájí V Domcích společnost VaK Trutnov rozsáhlou opravu vodovodu, kanalizace a povrchu komunikace. Oprava se uskuteční ve třech etapách a potrvá zhruba do konce června.

První etapa prací je naplánována v úseku od křižovatky s ulicí Československé armády po křižovatku s ulicí Malá. Další etapy budou postupovat směrem k základní škole V Domcích. "Žádáme všechny řidiče, aby respektovali dopravní značení, které se bude v průběhu oprav měnit podle toho, jak budou práce postupovat. Apelujeme také na rezidenty této lokality, aby dočasně svá vozidla parkovali mimo komunikaci, aby pracovníci mohli postupovat co nejrychleji a efektivně," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.

V souvislosti s opravou vodovodu, kanalizace a povrchu komunikace, kdy v celé šíři vozovky bude položen nový asfalt, opraví Technické služby Trutnov také přilehlý chodník po pravé straně, kde se nachází mateřská škola Pohoda.

"Jde o poměrně frekventované místo, kam rodiče v ranních hodinách vozí své děti do školky a odpoledne je vyzvedávají. Naším požadavkem samozřejmě je, aby obslužnost školky byla v co největší míře zachována. I tak prosíme rodiče, aby alespoň po dobu první etapy oprav své děti do školy vodili pěšky, případně aby svá vozidla parkovali mimo tuto ulici," řekl trutnovský starosta.

"Všem děkuji za zvýšenou opatrnost a také trpělivost. Výsledkem bude opravený vodovodní a kanalizační řád, a především silnice a chodník, které umožní bezpečnější pohyb v této ulici," dodal Adamec.