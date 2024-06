Plechového draka sejmou z věže na Krakonošově náměstí v 16 hodin. Pak ho přenesou na travnatý plácek pod muzeem, kde ho asi na hodinu vystaví, aby si ho lidé mohli zblízka prohlédnout. Pro děti budou na místě připravené hry. V Rotundě sv. Zděndyse (naproti Autostylu) se od 19 hodin uskuteční premiéra divadelní hry Smrad jak Brno.

Páteční putování - inspirované legendou o daru knížeti Oldřichovi a městu Brnu - začne ve dvě hodiny odpoledne. Draka potáhne koňský povoz. „První část cesty zakončíme v Horním Žďáru, kde pro nás spolek NaŽďár chystá kulturní program, a kde přenocujeme. Ani tam vás nemine divadelní senzace,“ uvedl předseda spolku Otto Štemberka.

Na cestě do jihomoravské metropole budou mít Trutnovští dvanáct zastávek. Městu Brnu draka symbolicky darují v sobotu 22. června při brněnských dračích slavnostech.

Pověst o předání draka

V roce 1024 svolal kníže Oldřich do Brna zemský sněm, na kterém chtěl předat vládu nad Moravou svému synu Břetislavovi. Zástupci šlechty i měst se měli dostavit ke složení přísahy věrnosti. Rada města Trutnova se rozhodla darovat knížeti vysušenou a vycpanou kůži draka, který byl zabit před osmnácti lety, a požádat o udělení městského znaku a pečeti. Na cestu do Brna se vydal pan Albrecht z Trautenbergu. Přijel o den dříve než Oldřich a draka nejprve vystavil na náměstí. Druhý den vyjel knížeti tři míle naproti, předal mu vzácnou trofej a žádost městské rady. Kníže obojí přijal a udělil městu znak i pečeť. Draka nechal pověsit do průjezdu brněnské radnice na věčnou památku