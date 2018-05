Trutnovský gympl povede nadále Petr Skokan

Trutnov - Petr Skokan je ředitelem Gymnázia Trutnov od roku 2002. A ve vedení zůstane dalších šest let.

Petr Skokan, ředitel Gymnázia Trutnov.Foto: archiv školy

Již potřetí se mu podařilo uspět v konkurzu. Jmenovala ho Rada Královéhradeckého kraje, na doporučení konkurzní komise. „Beru to jako zodpovědnost. Jsem rád především kvůli tomu, že bude pokračovat řada studijních a stavebních projektů, které máme rozpracované,“ řekl Deníku Petr Skokan. „Přihlášení do konkurzu mě zároveň přinutilo zabývat se koncepcí a rozvojem gymnázia. Plány a představy určitě máme,“ dodal.



Petr Skokan je v pořadí desátým ředitelem trutnovského gymnázia, které bylo založené v roce 1920. Nejdéle ho vedl Adolf Gréc, který byl direktorem 32 let od roku 1953 do roku 1985.

Rozhodnuto zatím naopak není o pozici ředitele Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Konkurzní komise nedoporučila Radě Královéhradeckého kraje žádného vhodného uchazeče.



ŘEDITELÉ GYMNÁZIA TRUTNOV

Josef Najman 1. 9. 1920 - 31. 7. 1937

Rudolf Marek 1. 8. 1937 - 21. 12. 1940

Josef Vlačiha 17. 8. 1945 - 29. 2. 1948

Stanislav Krause 1. 3. 1948 - 31. 8. 1953

Bohuslav Kovář (zastupující ředitel) 1. 2. 1953 - 31. 8. 1953

Adolf Gréc 1. 9. 1953 - 31. 8. 1985

Josef Strnad 1. 9. 1985 - 31. 5. 1992

Jiří Vaněk 1. 6. 1992 - 30. 6. 2002

Petr Just (zastupující ředitel) 1. 7. 2002 - 10. 9. 2002

Petr Skokan 11. 9. 2002 - dosud