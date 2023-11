Značná část policistů věnuje svůj volný čas mimo jiné i svým sportovním koníčkům. Odvážnější si troufnou účastnit se sportovních klání a soutěží, kde poměřují své síly, um a pohybové dovednosti s dalšími soupeři.

Trutnovský policista sbírá úspěchy v judu a jiu jitsu | Foto: PČR

Praporčík Nikolas Mucudis je v našem kraji jedním z nich. Ve službě se v Trutnově stará o bezpečí veřejnosti a zajišťuje veřejný pořádek a mimo službu se intenzivně věnuje sportu a studuje Masarykovu univerzitu v Brně, konkrétně obor Tělovýchova a sport se zaměřením na speciální edukaci bezpečnostních složek.

První listopadový den se rozhodnul poměřit své síly s dalšími soupeři v Mistrovství UNITOP ČR v Jiu Jitsu a Judu 2023, které se uskutečnilo v Praze. Soutěžil v obou disciplínách a v obou se dostal ve své kategorii mezi nejlepší.

V kategorii do 77 kg se stal na soutěži mistrem Unitop a odvezl si s sebou z Prahy do Trutnova zlatou medaili. A judo, kde vybojoval ve své kategorii třetí příčku, je pro něj podobným sportem jako Jiu Jitsu. „Jiu Jitsu je krásný sport, je to pro mne vlastně taková životní filozofie,“ zdůrazňuje praporčík Nikolas Mucudis.

Jiu Jitsu provozuje policista už několik let, a to pod vedením špičkových republikových „koučů“, účastní se pravidelně závodů i mimo Českou republiku.