Začínali v garáži na vysoké škole, dnes produkty trutnovského výrobce sterilovaného a sušeného jídla plní německý, italský či švédský trh. Ve Francii jsou šlágrem jejich sušená míchaná vajíčka, pravidelně zásobují české a zahraniční posádky na Rallye Dakar. V Česku jdou nejvíc na odbyt hovězí guláš s bramborem, hodně oblíbené je také jelení ragú s bramborovými špalíčky.

Radek Slabý, ředitel společnosti Adventure Menu, který v Trutnově vyrábí sterilovaná a vakuově sušená jídla. | Foto: Deník/Jan Braun

Firma Adventure Menu se zaměřuje na klienty vyhledávající outdoorové aktivity, trvanlivé jídlo dodává také hasičům nebo vojákům. V listopadu přišla s novinkou, svatomartinskou husou s bramborovým knedlíkem a červeným zelím. Společnost prosperuje, do dvou let plánuje výstavbu výrobního areálu v Trutnově. "Základní princip není úplně složitý, používaly ho už naše babičky, které zavařovaly maso do sklenic a také do něj nedávaly žádnou chemii. Poté se vžilo, že co vydrží dlouho, to se neobejde bez chemie. My se snažíme o poctivý přístup bez použití konzervantů," řekl majitel a zakladatel firmy Radek Slabý.