„Kapra jsme zdražovali o pětikorunu. Pstruzi jsou dražší o deset korun, 170 korun stojí při váze do do 0,40 kg, 180 Kč při váze od 0,4 kg do 1 kg a pokud váží víc než kilogram, stojí 200 Kč. Ceny dravých ryb jsme zdražovali zhruba o padesát korun,“ vypočítává Petr Fér, zástupce rybářského hospodáře trutnovské organizace Českého rybářského svazu, v líhni ryb v Petříkovicích.