OBRAZEM: Trutnovští se již se zimou rozloučili. Smrťáci odpluli řekou

Výroba - Výroba Seřizovači 23 000 Kč

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích) OPERÁTOR/ OPERÁTORKA - OBSLUHA A SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 23000 kč, mzda max. 33000 kč. Volných pracovních míst: 23. Poznámka: Co byste měl(a) splňovat ?, - výuční list technického směru výhodou, - schopnost řídit menší kolektiv, - spolehlivost, zodpovědnost, - technická zdatnost, , Co bude Vaší pracovní náplní ?, - řízení a organizace výrobní linky , - dodržování výrobního plánu, - kontrola surovin a produktů, - regulace výrobního procesu, drobné opravy, - manipulace s materiálem, - příprava a navedení materiálu na linku, - vedení všech pracovníků na lince, , Co Vám za to nabízíme ?, - jistotu zaměstnání ve stabilní nadnárodní společnosti, - přátelský kolektiv, - po zaučení až 33.000 Kč měsíčně, - prémie a turnusové příplatky, - bonus za splnění pracovního fondu, - stravenky, - výrobky zdarma, - rehabilitace, masáže, rodinné permanentky, - 26 dní dovolené, - 13. a 14. Mzda – tzn. navíc až 66.000 Kč ročně, , Budeme rádi, když se nám ozvete právě Vy! Těšíme se na Vás!. Pracoviště: Ontex cz s.r.o. turnov, Vesecko, č.p. 491, 511 01 Turnov 1. Informace: Rulcová, +420 481 319 667.