Přijďte poznat svého okrskáře a pobavit se s ním o tématech, která vás zajímají. Na to lákají trutnovští strážníci ve svém novém projektu Den s okrskářem.

Ilustrační foto | Foto: Město Trutnov

Z pohledu městské policie je Trutnov rozdělen na 8 okrsků, z nichž každý má svého strážníka okrskáře. Ten svou oblast pravidelně kontroluje, komunikuje s obyvateli a sbírá od nich podněty na zlepšení veřejného pořádku. Pro ještě lepší zpětnou vazbu od lidí zavádí městská policie nový projekt s názvem Den s okrskářem. „Chceme být blíže občanům. V jednotlivých okrscích jsme proto vytipovali místa, kde budeme pořádat setkání s obyvateli. Ta budou vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 a setká se zde s nimi jak okrskář pro danou lokalitu, tak vedoucí operačního pracoviště a já za prevenci kriminality,“ popisuje Hana Hudrlíková, preventistka Městské policie Trutnov.

Během setkání bude občanům přiblížena práce městské policie, strážníci s nimi rozeberou problémy konkrétní lokality, na co je vhodné se více zaměřit, popřípadě lidé budou moci podat oznámení či se pobavit o navrhovaných řešeních v lokalitě. „Pro rodiče s dětmi máme připraven doprovodný program formou her. Na některých místech vystavíme i techniku městské policie, jako například služební vozidlo, odchytové pomůcky, výstroj a výzbroj strážníka,“ říká Hana Hudrlíková a dodává, že „zejména v dnešní digitální době, kdy trávíme více času v práci či doma, bychom rádi situovali naše setkání ven. Proto jsme zvolili i odpolední hodiny, abychom oslovili co nejvíce místních občanů. Cílem projektu je, aby lidé osobně poznali svého okrskáře a měli možnost diskutovat o tématech, která je zajímají.“

První setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2024 v okrsku č. 5 na asfaltovém sportovním hřišti ve vnitrobloku ulice Slévárenské na Šestidomí. Další termíny setkání v ostatních okrscích budou včas zveřejněny.

Přehled okrsků:

• Okrsek č. 1 Česká Čtvrť, Nové Dvory

• Okrsek č. 2 Integrované obce (Lhota, Adamov, Studenec, Starý a Nový Rokytník, Střítež, Bohuslavice)

• Okrsek č. 3 Kryblice, sídliště Smeťák

• Okrsek č. 4 Družba, Bojiště, Volanov, Dolce

• Okrsek č. 5 Šestidomí, Dolní Staré Město

• Okrsek č. 6 Horní Staré Město

• Okrsek č. 7 Poříčí, Libeč, Voletiny

• Okrsek č. 8 Vnitřní Město