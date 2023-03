Dovednost, pohyb a dobrovolnictví, to jsou tři oblasti, ve kterých musí být aktivní všichni účastníci mezinárodní ceny DofE, neboli The Duke of Edinburgh’s International Award. V Trutnově ji absolvují studenti již od roku 2014. Nyní navíc vyhráli cenu za povedenou expedici na téma Respekt.

Trutnovští studenti z programu DofE vyhráli cenu za expedici | Foto: Archiv

Na Středisku volného času, Trutnov, které je jedním ze tří center DofE v Trutnově, byli ve čtvrtek 16. března oceněni úspěšní studenti tohoto programu. Tzv. bronzovou úroveň mezinárodní ceny zakončili expedicí, a právě video natočené z této expedice vyhrálo soutěž na téma Respekt, kterou vyhlásila společnost GasNet, s. r. o. Mezi úspěšnými účastníky expedice byli Klára Vymetalová, Veronika Holubcová, Linda Kudelková a Matyáš Stolín. Jejich expedice spočívala ve zdolání více než 40 skalních vrcholů v Adršpachu a Teplických skalách během dvou dnů. „Jsem na naše studenty velmi pyšný. Absolvování jakékoliv úrovně DofE spočívá v seberozvoji a sebevzdělávání a je založeno na energii, píli a cílevědomosti mladých lidí. S nadsázkou řečeno je to nakopává k aktivitám, které by jinak sami ani nepoznali,“ chválí poslání ceny Josef Khol, ředitel SVČ, Trutnov.

Kancelář DofE funguje na SVČ už od roku 2014. Před nedávnem byly další kanceláře zřízeny také na Střední průmyslové škole Trutnov a Vyšší odborné zdravotnické a Střední zdravotnické škole Trutnov, všechny na programu spolupracují. Účastníci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu ve věku od 14 do 24 let se pravidelně a dlouhodobě věnují třem oblastem, a to dovednosti, pohybu a dobrovolnictví, a na závěr absolvují s týmem expedici v přírodě. Takto mohou postupovat do třech úrovní - bronzové, stříbrné a na závěr zlaté. „Například v Trutnově v oblasti dobrovolnictví naši žáci spolupracují s Domovem pro seniory, psím útulkem, docházejí pomáhat do RIAPSU, azylového domu apod.,“ popisuje aktivity Iva Horná, vychovatelka z trutnovské zdravotnické školy.

Absolventi ceny DofE získají kromě mnoha zkušeností a zážitků především prestižní certifikát, který jim pomůže zejména v zahraničí při získání stipendií či přijetí na univerzitu nebo vysokou školu. „Energie a nadšení, které do projektu mladí investují, jsou obdivuhodné. Přeji všem, kteří do výzvy DofE vstoupí, hodně trpělivosti, silnou vůli a vytrvalost, které je dovedou do cíle. Získané zkušenosti a dovednosti se jim budou hodit v budoucím životě,“ dodává Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova. Zájemci o zapojení do ceny DofE mohou kontaktovat jakoukoliv z trutnovských kanceláří.