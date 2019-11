Do středeční stávky učitelů se přidali pedagogové trutnovských základních škol V Domcích a ZŠ Komenského. Sešli se na společném mítinku, na kterém diskutovali o situaci ve školství. Nelíbí se jim skutečnost, jak vládní představitelé zavádějícím způsobem informují veřejnost o výši platů učitelů. "Platy pedagogů jsou v České republice momentálně ve výši 64 procent platu vysokoškoláka, což je nejméně ze států OECD a EU. Rozhodně to však nejsou pouze naše platy, kvůli kterým jdeme do stávky," zaznělo mimo jiné od nich.

Stávkující trutnovští učitelé ZŠ V Domcích a ZŠ Komenského se sešli na mítinku, na kterém diskutovali o situaci ve školství. | Foto: Václav Fišer

„Prohlášení ministra školství a pana premiéra k platům ve školství se nezakládají na pravdě. Ve stávce nejde o procenta. Cílenou mediální dezinterpretací je veřejnost uměla stavěna do opozice vůči nám, přestože by to mělo být naopak. Už dnes chybí ve školství 6000 učitelů a za současný plat nelze očekávat, že se tato situace změní. Většina absolventů pedagogických škol odchází z tohoto důvodu do jiných resortů. Pokud se tarify nezvýší, nastane velký problém. Takže stávkujeme za to, aby měl děti v budoucnu kdo učit,“ uvedli v prohlášení pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci trutnovské školy V Domcích.