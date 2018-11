Tsunami vynesla zpět exstarostu, na koupaliště chce jít jinak

Jilemnice - Byla to v Jilemnici hotová volební tsunami. Radikálně smetla naděje dosavadního vedení města na prodloužení mandátu a na vítěznou vlnu naopak posadila opozici.

Nový starosta Jilemnice Vladimír Richter bude řešit situaci se zanedbaným areálem koupaliště. Foto: Deník/Jan BraunFoto: Deník / Jan Braun

Do šéfovského křesla vynesla exstarostu Vladimíra Richtera z vítězné ODS. Do čela Jilemnice se vrací po čtyřech letech, kdy město vedla Jana Čechová. Její koaliční sestava Sdružení nezávislých kandidátů a Starostů pro Liberecký kraj voliče nepřesvědčila a získala pouze po dvou mandátech. Leccos dávalo tušit už loňské referendum o výstavbě koupaliště. Občané vyslovili jasné ne podobě za 76 milionů korun, kterou vedení města prosazovalo. Z 2350 obyvatel hlasovalo proti 1925 lidí.

„Koupaliště v Jilemnici chceme, ale půjdeme na to opačně,“ říká nový starosta Vladimír Richter, zvolený ve středu na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva ve Společenském domě Jilm. „Necháme si vypracovat návrhy, které bude posuzovat odborná komise. Nebude předem daná varianta, jako tomu bylo teď. Ve finále by lidé přímo rozhodli, jaký typ bychom měli v Jilemnici,“ vysvětluje své záměry. Plánem nového vedení města je vybudovat ze zanedbaného prostoru víceúčelový letní areál, který by nesloužil návštěvníkům pouze v koupací sezoně, která bývá pod Krkonošemi krátká.

Vladimír Richter působil v roli starosty Jilemnice v letech 2006 – 2014, v letošních volbách získala jeho ODS 19,48 procenta v konkurenci dalších osmi hnutí. „Na sedmnáct zastupitelských mandátů kandidovalo v Jilemnici devět stran, to bylo opravdu hodně. Obával jsem se, že dojde k velkému roztříštění sil,“ poukazuje na abnormální počet kandidujících subjektů.

Koaliční sestavu složili vítězové bez problémů, místo smlouvy jim stačila gentlemanská dohoda. Se třemi mandáty se k nim přidali další opozičníci z Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, dobrovolní hasiči s místostarostou Vladimírem Vinklářem, kteří se propracovali ke čtrnácti procentům a třem mandátům, a KDU-ČSL, reprezentovaná ředitelem Krkonošského muzea v Jilemnici Janem Luštincem. „Máme šest nových zastupitelů ze sedmnácti, což jasně signalizuje, že lidé chtěli změnu. Noví zastupitelé přinesou do vedení města nový vítr, nové směry, informace a pohledy na věc,“ upozorňuje Richter.



Podle něj bude jedním z důležitých prvků fungování radnice otevřenost. „Chceme slyšet podněty od občanů a reagovat na ně, chovat se otevřeně, a obnovit komise, které nefungovaly,“ dodává. Zaměřit se chce na infrastrukturu ve městě. „Už za osm let, co jsem dělal starostu, jsem byl známý tím, že je pro mě velmi důležitá právě obnova infrastruktury. Opravit cesty, mosty, realizovat další rekonstrukce. To jsou záležitosti, které je v Jilemnici potřeba dát do pořádku,“ tvrdí.

Místostarostou Jilemnice zůstává Vladimír Vinklář, který kandidoval za místní sdružení hasičů. V pětičlenné radě města zasednou společně se starostou a místostarostou nově také David Hlaváč z ODS a Aleš Kožnar a Evžen Malý z Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst.