„Zkontrolovali jsme více než dvě stovky řidičů, u žádného z nich jsme nezjistili alkohol. Po hodině pořadatel akci ukončil, účastníci začali postupně odjíždět. Situaci jsme monitorovali až do 23:00,“ dodala Šárka Pižlová.

„Sraz probíhal pod dohledem Policie ČR. Dokonce tam byl i policejní vrtulník. To nám udělalo radost, že jsme ho měli na srazu. Létal s námi celý večer až do konce srazu,“ uvedl zakladatel skupiny Prague_Brikule. „Z Trutnova jsme se vydali přes Jičín směrem na Mladou Boleslav k obchodnímu centru. Tam proběhla velká a důkladná kontrola od Policie ČR. Potom jsme jeli na Prahu. Tam jsme sraz zakončili,“ dodal.

Drifteři z Jičína: Lidé z oken křičeli, že nás milují. Nikdo nás nezastaví

Podle policení mluvčí Šárky Pižlové se v Trutnově koná sraz tuningových vozů tradičně, v sobotu však na něj dorazilo několikanásobně více aut než obvykle. Zamířili tam totiž aktéři, kteří se chystali na původně plánovaný sraz do Plzně. Místo toho zamířili do Trutnova.

„Tak dnes se sejdeme trochu jinde, než bylo v plánu. Plzni a fanouškům z Plzně to vynahradíme hned, jak nám to situace dovolí,“ oznámili v sobotu odpoledne na Instagramu. Tam se také pochlubili, že po dálnici D11 z Prahy do Jaroměře se řítili rychlostí 230 km/h.

Po tuningovém srazu v Trutnově zamířila část aut na Jičín, kde na sebe poslední únorový víkend upozornili řidiči driftováním na Valdštejnově náměstí. Na dlažbě zůstaly stopy po pneumatikách. V sobotu hlídkovali přímo na jičínském náměstí policisté.

Drifteři v hledáčku policie. Město nevyloučilo škodu přes 10 tisíc

Z Jičína pak účastníci odjeli do Mladé Boleslavi a Prahy. Po celou dobu na ně dohlížely policejní hlídky, které průběžně prováděly silniční kontroly. Nasazeny byly dva policejní vrtulníky, které se průběžně střídaly a na účastníky srazu tak vždy dohlížela posádka jednoho z nich.

„Jezdíme po městech, protože nám chodí stovky zpráv na naši stránku a lidé prosí, ať navštívíme města, kde bydlí. Ne každý může na naše akce v Praze a okolí, tak jim plníme jejich přání a dojíždíme my za nimi. Vždy se počítá s tím, že policie může vyšetřovat. Ale každý je dospělý a za své skutky zodpovídá, tak musí počítat i s následky,“ řekl Deníku po akci v Jičíně zakladatel skupiny Prague_Brikule.

Drifteři z Jičína: Lidé z oken křičeli, že nás milují. Nikdo nás nezastaví