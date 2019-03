Na první jarní kilometry se vydají v sobotu v Trutnově turisté a cyklisté. Sezonu tam odstartuje 36. ročník turistického pochodu a 25. ročník cyklojízdy.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Pěší trasy mají délku 8, 18 a 35 kilometrů. Nejkratší trať vede městským parkem, střední zamíří do Voletin k Domu pod jasanem, kde bude možné navštívit Tkalcovské muzeum, a nejdelší zavede účastníky Nad Hrádeček a Břečštejn. Cyklotrasy jsou libovolné, jejich základem jsou průchozí místa pěších tratí. Start je mezi 7.00 až 10.00 (pro cyklisty do 9.00) v internátu trutnovské lesárny v Lužické ulici, přímo vedle školy. Cíl je do 16.00 v místě startu.