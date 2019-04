Hromadný odchod na hlavní trasu je v 9 hodin od Národního domu v Žacléři. Cesta povede přes skanzen dolu Jan Šverma, kde turisté projdou štolou Jitřenka, do Lampertické obecní hospody. Tam dostanou polévku s domácím pečivem. Účastníky z jiných tras budou pořadatelé očekávat v Lamperticích až do 14. hodiny.

V Bohuslavicích nad Úpou se půjde v sobotu 41. ročník Jarní třicítky. Start je z bohuslavického hřiště od 6.30 do 10.30, cíl tamtéž do 18.00. Vypsány jsou trasy na 8, 15, 25 a 35 kilometrů. Vystartovat lze také z libovolně zvoleného místa do libovolného cíle s průchozím místem přes Bohuslavice.

Trasy Jarní třicítky v Bohuslavicích nad Úpou

8 km: Bohuslavice nad Úpou - Čížkovy kameny - Sedmidomí - Bohuslavice nad Úpou



15 km: Bohuslavice nad Úpou - Čížkovy kameny - Lhota u Trutnova - Hůra - Čížkovy kameny - Sedmidomí - Bohuslavice nad Úpou



25 km: Bohuslavice nad Úpou - Čížkovy kameny - Lhota u Trutnova - Slavětín - Paseka - Pod Kolčarkou - Malé Svatoňovice - Kvíčala - Sedmidomí - Bohuslavice nad Úpou



35 km: Bohuslavice nad Úpou - Starý Rokytník - Trutnov - Bučina - Lhota u Trutnova - Slavětín (rozhledna) - Paseka - Pod Kolčarkou - Malé Svatoňovice - Kvíčala - Sedmidomí - Bohuslavice nad Úpou