Pochod Babička každý rok navštíví přes tisíc lidí. Loni se vydalo na pěší trasy a na kole 1600 turistů. Letos je start v sobotu od 7 do 10 hodin na hřišti ve Velkých Svatoňovicích na trasy 5, 25 a 50 kilometrů pro pěší, připraveny jsou i trasy pro cyklisty (trasy 30, 50 a 70 km) a koloběžkáře (trasa 27 km). Na dětskou trasu se můžete vydat od 8 do 10 hodin tamtéž. Na startu zahraje kapela PSAM. Od startu k rybníku Batňák sveze zájemce Koňské taxi. Téměř na každé kontrole se budou moci zájemci občerstvit. U Slatinského mlýna bude opět možné zakoupit uzeninu z udírny. Zahraje tam country skupina TENDR.

Mnozí turisté vyrazí i na další sobotní pochod Václavice – Havlovice, jehož jubilejní třicátý ročník pořádají v sobotu Duha Modrá Střelka a TJ Sokol Havlovice. Starty jsou z několika míst na různé trasy. Tradiční start ve Václavicích je od 7 do 11 hodin z nádraží. Na okružní trasy kolem Havlovic můžete vyrazit od 8 do 17 hodin.

Na oslavu jubilea tohoto pochodu pojede historický parní vlak ráno ze stanice Jaroměř přes Českou Skalici a Starkoč do Václavic, zajede do Náchoda, vrátí se přes Václavice do Starkoče a přes Řešetovu Lhotu a Olešnici dojede do Červeného Kostelce. V odpoledních hodinách se vrátí přes Václavice a Náchod zpět do Jaroměře. Vlak je určen pro účastníky pochodu - pěšáky i kočárky (kola ne), kteří se chtějí svézt a pokračovat do Havlovic některou s připravovaných tras. Ideální je pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny ostatní, pro něž je přichystána z Červeného Kostelce trasa do Havlovic(cca 5 km) s Rytířskou stezkou přes hrad Vízmburk, kde potkáte historické postavy. Vlakem samozřejmě mohou jet i milovníci starých mašinek, kteří se chtějí jen tak svézt. Z vlaku je možno vystoupit na kterékoliv zastávce a napojit se na některou z tras pokračujících do Havlovic a Slatiny.