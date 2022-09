„Sledujeme ještě elektronickou dražbu dalších nemovitostí. Ta proběhne na podzim, o vstoupení města do ní by muselo rozhodnout ještě stávající zastupitelstvo. Bohužel vyšlo to přesně do období voleb,“ poznamenal starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Část peněz se ale městu postupně vrátí. Společnost zůstane dalších sedm let v areálu v podnájmu a Turnovu bude platit necelé dva miliony ročně. Podobně je tomu v případě pily. Ta v areálu ukončí provoz na konci roku 2024, městu platí nájemné ve výši 50 tisíc korun měsíčně.

Zanedbaný kout města

Koňský trh je dnes zanedbaným koutem města, plným starých továrniček, garáží a několika domů. Přitom bezprostředně sousedí s městskou památkovou zónou. „Celkově se jedná o velmi neutěšené pozemky. Šance koupit areál na Koňském trhu tady už velmi dlouho nebyla. Zvažujeme tedy, co je pro město důležité, kam dál bude směřovat vývoj v této oblasti,“ vysvětlil Hocke. Město pozemky vykupuje podle dlouhodobé vize, že by v lokalitě mohlo vzniknout druhé centrum Turnova.

Zastupitelé zároveň schválili i návrh urbanistické koncepce Koňského trhu, jejímiž autory jsou architekti z ateliéru City Upgrade. U vítězného návrhu hodnoticí komise ocenila návaznost na stávající historickou zástavbu i to, jak respektuje aktivní záplavovou zónu.

„Navržena je zejména výstavba pro bydlení doplněná drobnými službami v parteru na nejvíce navštěvovaných místech. Využíváme i potenciálu řeky a krajiny a doplňujeme funkci rekreační v centru města, a to ve formě nábřežního parku a městského sadu,“ stojí v popisu vítězné koncepce. Kromě výstavby bytových domů navrhuje například i novou mateřskou školu, park nebo vodní prvky, které by měly ochlazovat okolí.

„Architektonický ateliér by měl dál rozpracovat územní studii, která bude určovat směr k revitalizaci tohoto místa,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Příliš vysoká cena

Město financuje nákup prostřednictvím úvěru ve výši 45 milionů, za deset let přeplatí částku o 13,5 milionu. To se nelíbí opozici v zastupitelstvu. „Areál tedy bude město stát v podstatě 60 milionů. Protože město zatím neví, o kolik se zvednou zálohy za energie, jdeme do až zbytečného risku,“ vysvětlil zastupitel Michal Kříž (ANO 2011).

Podobně opozice cupovala v roce 2020 nákup areálu pily, cena se jí zdála také vysoká. Metr čtvereční pozemku stál 4 tisíce korun. „Když si spočítáme, že radnice chce jednou vlastnit celý Koňský trh, při téhle ceně za něj dá 100 milionů,“ přiblížil turnovský zastupitel Tomáš Bělohradský (ODS).

Bývalou továrnu v centru města koupil před lety i nedaleký Železný Brod zhruba za 7,5 milionu korun. Jde o prostor v blízkosti panelového sídliště. Budovy, kontaminované rtutí z výroby teploměrů, zmizely, místo nich je tu odpočinkové místo a in-line dráha.