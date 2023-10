/FOTO, VIDEO/ Dopravou zatížené Náměstí Českého ráje, navazující ulice 5. května, okolí tří mateřských škol a okrajové části Maškovka a Hrubý Rohozec. To jsou místa, která v Turnově vytipoval Státní zdravotní ústav (SZÚ) s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.

Na všech těchto místech bylo možné v uplynulých dnech najít dodávky s mnoha sondami na střechách, citlivé přístroje zde ve 24hodinových směnách měřily kvalitu ovzduší.

„Na náměstí jsme naměřili vysokou koncentraci oxidu uhelnatého, ale stále ne zdraví ohrožující,“ popsal Bohumil Kotlík ze SZÚ, který měření vedl. „Byl jsem nemile překvapen intenzitou provozu přes náměstí. Ten hluk je až ohromující. S tím by se mělo něco dělat,“ doplnil.

Do Turnova poslal SZÚ šest mobilních týmů, sedmý zůstal v záloze. Hned první výsledky byly zajímavé. „Krásně jsme viděli, kdy je dopravní špička a kdy lidé doma zatopili. Tady na náměstí začala po páté hodině padat data ze znečištění ovzduší dopravou, kolem sedmé naopak stoupala data ukazující na provoz kotlů na tuhá paliva,“ přiblížil Kotlík.

Vedoucí měření si pochvaloval, že našli pro měření kvality ovzduší termín v začínající druhé polovině října. „To je čas, kdy máme nejen běžné dopravní špičky, ale kotle na tuhá paliva pracují v nestandardním režimu. Spousta lidí zatopí až navečer a pak topeniště uzavřou, aby jim temperovala celou noc. Tady vzniká nejvíce nebezpečných látek, což můžeme krásně naměřit. Během zimy kotle najedou na standardní režim a znečištění je menší,“ vysvětlil Kotlík.

Pokud lidé procházeli navečer či brzy ráno kolem Maškovy zahrady, mohli si povšimnout, že se na místo sjížděly všechny měřicí vozy. Tady se data skládala dohromady. „Vypadalo to jako nějaká velká technická základna, to jen tak někde neuvidíte,“ pousmál se Kotlík.

Přesné výsledky měření dostane město Turnov, Liberecký kraj a hygienici až v prvním čtvrtletí příštího roku. „Prostě na to nemáme dříve kapacity,“ vysvětlil vedoucí měření.

Kromě ovzduší se krajští hygienici zaměřili na další aspekty zdravého života v Turnově. „Konkrétně na měření hluku v ulici 5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou,“ vysvětlila ředitelka krajských hygieniků Jana Loosová. Podobné měření proběhlo v Libereckém kraji počtvrté. Před Turnovem se měřilo v Mimoni, České Lípě a dvakrát v Liberci.

A jaké má možnosti město Turnov v ovlivnění kvality ovzduší? „Je to složité. Můžeme podle výsledků měření apelovat na majitele kotlů na pevná paliva, že mohou využít dotace na výměnu kotlů. S dopravou to je ale horší. My jako město můžeme zatlačit jen na to, aby místo velkých kostek přes náměstí byly kostky menší, když kostky jsou podmínkou památkářů. Dopravu ale může zklidnit jen stále plánovaná silnice I/35 mezi Ohrazenicemi a Úlibicemi, což je v dikci Ředitelství silnic a dálnic,“ popsal místostarosta Turnova Jan Lochman.

Příprava nové přeložky se právě v posledních dnech posunula do další fáze. Ministerstvo dopravy schválilo projekt nové přeložky v centrální komisi a může tak pokračovat další stupeň přípravy celé stavby. Dopracovává se technická studie a zpracovává dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí pro novou silnici Žernov – Zelený háj. Ta bude sloužit jako přivaděč k silnici od Semilska a Jilemnicka.

„Právě tuto trasu by pak měla využívat nákladní a další těžká doprava jako obchvat centra Turnova,“ doplnil Lochman.

Nová silnice by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích.