Do Turnova míří desítky milionů, dotace město použije na knihovnu

Z evropských fondů míří do Turnova 68 milionů korun na stavbu nové knihovny. Stavba měla podle původních plánů stát více než 100 milionů, radnice počítá s dalším navýšením všech nákladů možná až o dalších 25 procent, tedy zhruba na 136 milionů. „Je to odhad, o kolik by mohly ceny stoupnout, než najdeme stavební firmu,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Vizualizace nové knihovny v Turnově. | Foto: Vizualizace: A69 – Architekti

Nová knihovna bude stát v těsném sousedství letního kina. „Stavba samotná by mohla začít zhruba v polovině příštího roku s tím, že cílem je omezení provozu letního kina na co nejkratší možné období,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová. Město vypsalo architektonickou soutěž na novou knihovnu v roce 2019. Vyhrál ji architektonický ateliér A69 – Architekti. Autoři vítězného návrhu podle svých slov pracovali s motivem Českého ráje. „Centrální prostor knihovny je analogií ke skalní soutěsce. Je uspořádán do vertikálního prostoru, který půdorysně kopíruje mírnou organickou křivku. Je to prostor, který se otvírá za pohybu a návštěvníka vtahuje do děje,“ popsali návrh jeho autoři. Budoucí knihovna má mít atypický tvar. V Turnově získali dotaci na stavbu nové knihovny, práce odstartují příští rok „Jde o knihovnu, jakou bychom rádi v Turnově jednadvacátého století měli. Myslím, že se tam krásně snoubí jak funkce knihovny jako jakéhosi městského obýváku, tak další záležitosti,“ řekl Hocke. Stěna knihovny by totiž mohla sloužit jako plátno vedlejšího letního kina. „Je to pěkná, odvážná architektura,“ dodal starosta. Severského typu S výběrem je spokojený i ředitel turnovské knihovny Jaroslav Kříž. „Líbí se mi, jak dobře propojili Skálovu ulici s parkem. Ze všech přístupových stran je budova uchopena bezbariérově. Vnitřní uspořádání budovy je velice vzdušné a funkčně vychází z otevřených prostor evropských knihoven severského typu,“ vyjádřil se. Nyní hlavní budova knihovny sídlí v Jeronýmově ulici ve vile z devatenáctého století, která však neposkytuje dostatečnou kapacitu jak pro knihovní činnost, tak pro pořádání nejrůznějších akcí. Chybí v ní dostatečné zázemí pro návštěvníky, ale i sál. Budova navíc není bezbariérová. „Projekčně připraveni jsme. Máme stavební povolení, máme všechny dokumenty k žádosti o dotaci, máme studii proveditelnosti a další záležitosti,“ dodal Hocke. Radnice tak může vypsat veřejné soutěže na zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby a následně dodavatele stavby. Nová knihovna v Turnově se prodraží o desítky milionů, záleží na dotacích Nová knihovna by mohla otevřít dveře v roce 2025. Záleží ale i na tom, zda se radnici podaří získat další dotaci na zařízení knihovny. „Tato žádost prochází v současné době procesem kontroly,“ upřesnila Jandová. Městská knihovna Antonína Marka v Turnově byla založena v roce 1820. Kromě ústřední budovy zřizuje také pobočky v Malém Rohozci, Mašově či Výšince. Nejnovější pobočka byla otevřena v roce 2018 přímo v budově zdejšího hlavního nádraží a slouží pro obyvatele lokality Turnov II.

