Turnov - Na otevření dorazil i šéftrenér české hokejové reprezentace Slavomír Lener. Práce v areálu budou pokračovat.

Nový Zimní stadion Ludvíka Koška, zdejšího rodáka a válečného letce z Anglie, byl ve sváteční den otevřen v prostoru bývalé Maškovy zahrady. Coby první etapa sportovně rekreačního areálu, jehož vznik inicioval již zesnulý mecenáš Bohuslav Jan Horáček.

Nový začátek

Slavnostního okamžiku se vedle představitelů turnovské veřejnosti a zástupců projekčních a stavebních firem zúčastnil i šéftrenér české hokejové reprezentace Slavomír Lener

„Vůbec jsem netušil, když jsem v minulém roce přijel na jednání městského zastupitelstva zdejší hokejisty povzbudit a pomoci jim prosadit stavbu nové zimní haly, že mine rok a bude tu stát. To se opravdu běžně nestává a Turnováci mají můj upřímný obdiv," řekl Slavomír Lener. Ten pro Deník současně podotkl, že podle statistik vzniká 70 procent české hokejové reprezentace právě z takových malých klubů, které jsou rozsety po celé republice. „Slyšel jsem, že ačkoliv tu měl lední hokej dobrou tradici, zatím turnovské družstvo dostává napráskáno od ostatních v okolí, ale ve sportu to jinak nejde. Jestliže to přežijí, věřím, že za deset či patnáct let o nich možná ještě uslyšíme," dodal optimisticky Lener.

Ludvík Košek



Turnovský stadion nese jméno téměř zapomenutého rodáka, hokejisty, letce RAF Ludvíka Koška. V meziválečném období hrával v Turnově lední hokej, v dubnu 1944 se při návratu z operačního letu jeho bombardér zřítil a celá posádka zahynula. K uctění jeho hrdinské smrti v uniformě pilota 311. bombardovací perutě RAF se po válce až do roku 1952 v Turnově hrával hokejový turnaj, který nesl Koškovo jméno.

Podle jednatele Turnovské sportovní s.r.o. Jindřicha Kořínka byla stavba zahájená v lednu, projekt vytvořili Antonín Belda a Miloš Mlejnek ze Studia BFB Praha a v rekordním čase ji za 96 milionů korun postavila Společnost SYNER+BAK.

Hala 56 x 26 metrů má vedle zázemí pro sportovce i 350 míst pro diváky a také restaurační zázemí.

Samotné otevření se neobešlo bez krátkých projevů zástupců města i hostů, patřičných díků se po právu dostalo i těm, kteří se o výstavbu zasloužili nejvíce, jako například starostovi Tomáši Hockemu a jeho bývalému zástupci Jaromíru Pekařovi.

Na led pak nastoupila místní družstva hokejistů všech věkových kategorií a někteří bývali čeští hokejoví reprezentanti. Bezvadně upravený ledový povrch tak začal oficiálně sloužit i veškeré turnovské veřejnosti.

Sedmý v kraji

Jde o sedmý krytý zimní stadion v kraji, z toho dva jsou v Liberci. Před Turnovem se naposledy stavěla liberecká arena pro 7500 diváků, kde hrají extraligoví Bílí Tygři. Turnovská veřejnost bude moci stadion využívat pět dnů v týdnu, denně bude mít k dispozici až pět hodin. „Stadion bude prakticky otevřen pořád. Budou ho využívat i školy a hrát se tu budou dvě neregistrované ligy," uvedl Kořínek. Delší bude i sezona, venku se dalo bruslit od prosince do února, na stadionu to bude od září do konce března.

Turnovská hala je skromnějších parametrů, před ní na parkovišti je pro auta 134 míst, pro autobusy čtyři. V exteriérech jsou fotografie z minulosti zdejšího HC Turnov 1931. „Ustavující schůze, tehdy kanadského hokeje byla v hotelu Modrá hvězda v listopadu 1931. Klub založili tenisté," uvedl Miloš Mlejnek. Nejstarší doložený zápas v bandy hokeji s míčkem na ledu se hrál ve městě v roce 1901.

Zimní stadion se střechou ve tvaru listu je součástí budovaného sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada na levém břehu Jizery v jižní části města. Stavět se bude v areálu dál, v létě se otevře ještě nové koupaliště s vodními atrakcemi, toboganem a skluzavkami. V areálu bude i in-line dráha, skatepark, dětská i sportovní hřiště. Celkově jde o projekt zhruba za 175 milionů korun.

