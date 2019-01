Trutnovsko - Lihoviny nad dvacet procent jsou v obchodech i hospodách dočasně tabu. Regály zejí prázdnotou.

V prodejnách mají víc místa pro jiné zboží, číšníci zase jednodušší objednávky. Nákup tvrdého alkoholu je dočasně nemožný. Všude. Nejen v běžných obchodech či stáncích a hospodách, ale i na jednorázových akcích či benzinkách.

Prohibice jak za dob Al Capona se vztahuje na celou republiku, Krkonoše i podhůří nevyjímaje. Přesvědčili jsme se o tom například v trutnovském Kauflandu. Oba velké regály s tvrdým alkoholem byly zcela prázdné, překřížené páskou a doplněné textem s odkazem na ministerský zákaz. „Všechen požadovaný alkohol jsme odstranili, regály jsou prázdné a zatím tak zůstávají. Jaké budou další kroky, nevíme. Každý den dostáváme pokyny od vedení, a těmi se řídíme," sdělila nám v sobotu vedoucí.

Pozměnit sortiment musel i Ota Hledík ve Skol Café na žacléřském Rýchorském náměstí. „Nic vysokoprocentního nenabízíme, vše šlo z polic do skladu. Doufám ale, že to nepotrvá dlouho. Na tržbu to bude mít znatelný vliv a rád bych měl alespoň na nájem," říká. „Piju pivo, takže i kdyby tu tvrdý alkohol nabízeli, stejně bych si ho neobjednal," říká ve stejném podniku Petr Vašíček. Na odbyt tak šly především sladké alkoholické nápoje s nižšími procenty.

Na dodržování zákazu prodeje tvrdého alkoholu dohlížejí policisté a městští strážníci.

„Od pátku probíhají preventivní akce v celém okrese, policisté a strážníci při nich prodejce poučují," sdělil policejní mluvčí Udo Ertner. V celém kraji bylo od pátku do sobotní 13. hodiny provedeno 953 kontrol. Příkladem může být i benzinová stanice Euro Oil v Žacléři. „Policisté tu dnes byli, kontrolovali zboží v regálech, zda odpovídá nařízení a také kolky," potvrdil Tomáš Dolan.

Zatím bez závad

„U žádného zařízení, které za normálních okolností prodává alkohol, jsme se nesetkali s porušením zákazu. Ve spolupráci s celníky, hygienickou stanicí, hasiči a městskou policií pátráme také po podezřelém alkoholu. Zatím jsme však takový na našem území nezjistili," potvrdila mluvčí policie Iva Kormošová.

Na Trutnovsku se dosud neobjevil žádný případ otravy. Jak uvedl ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Martin Limburský, žádného člověka s příznaky otravy zde nepřijali. „Během pátku ani během víkendu rozhodně ne. Kolegové by mě o tom jinak informovali," dodal.

Kdo chce pít …

… lahev si vždycky najde, dalo by se parafrázovat staré české přísloví. Zvláště, bydlíte-li v blízkosti polských hranic. U sousedů se podobné opatření nechystá. Na nákupy tam Češi z příhraničí jezdí běžně, takže kdo chce pít…

Zatímco polské prodejny mohou očekávat větší obrat, velký problém mají stánkaři na česko – polské hranici. U nich tvoří peníze z prodeje tvrdého alkoholu podstatnou část tržeb. „Vidíte? Nikdo tu není. Prodáme jen nějaké lentilky, čokoládu nebo pivo. Jinak nic moc," poukazovala polská prodavačka Minimarketu u Irenki v Královci na současnou situaci. Většinu zákazníků tvoří Poláci, kteří si vozí alkohol domů. „Tržby jsou výrazně nižší.

Přitom tady se problémy s nekvalitním alkoholem nevyskytují. Ani na české, ani na polské straně. I u nás k nějakému úmrtí došlo, ale až v regionu nad Ostravskem a tam. To je odtud daleko," dodává.

Přímo na hraničním přechodu leží prodejna s vietnamskou obsluhou. A ani tady se názor prodavačky neliší od ostatních. Před obchodem jsme potkali tři vozidla Celní správy. „Kontrolujeme všechny stánky, ale zatím je to bez problémů," sdělují.

Pozor na zelenou

„Trutnovská policie nasadila dokonce jednu speciální hlídku, která se zabývá pouze kontrolami zákazu prodeje tvrdého alkoholu. Ostatní dohlížejí na dodržování prohibice průběžně," řekl tiskový mluvčí trutnovské policie Udo Ertner a pokračoval: „Žádné porušení zákazu jsme zatím nezaznamenali. Jediný problém nastal u kontroly prodeje zelené, která má obsah 20 % alkoholu. Ani ta se totiž nemůže prodávat."

Zapojení do kontrol potvrdil i ředitel Městské policie Trutnov Karel Povr. „Restaurace, kavárny a hospody kontrolujeme průběžně v součinnosti se státní policií a v namátkových kontrolách budeme průběžně pokračovat i nadále. Strážníci také už minulý týden upozorňovali stánkaře na zákaz prodeje tvrdého alkoholu," podotkl.