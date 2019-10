Týden duchů v Safari Parku začíná

Každý den od 9 do 17 hodin od 26. října do 3. listopadu můžete v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem během celého týdne duchů v zoo dlabat dýně podle své fantazie, vložit do nich přinesenou nebo v zoo zakoupenou čajovou svíčku a takto rozzářený výtvor umístit kamkoli po areálu.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Jana Mudrová