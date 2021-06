První návštěvníci v pátek skočili do bazénu na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak to vypadalo v tamním areálu první den. Již od pondělí funguje vyhřívané letní koupaliště v Trutnově. Kolik stojí vstup ve Dvoře Králové a Trutnově?

V pátek se poprvé otevřelo Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem. | Foto: Jan Bartoš

Provozní doba Tyršova koupaliště je od 8.30 do 20.00. Celodenní vstupné stojí 60 Kč, po 17. hodině lidé zaplatí 30 korun, poslední hodinu 10 korun. Mládež od 6 do 18 let stojí celodenní vstup 30 Kč, po 17. hodině zaplatí 20 Kč a poslední hodinu 10 Kč. Osoby nad 60 let hradí 60 korun na celý den, 20 Kč po 17. hodině a desetikorunu za vstup na poslední hodinu.