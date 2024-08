Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem od pondělí 5. srpna výrazně omezí provoz. Kvůli technické závadě bude zcela uzavřen plavecký bazén, a to zřejmě až do konce sezony. Otevřené zůstane dětské brouzdaliště a rekreační bazén. Vstupné se snižuje na polovinu.

Informaci oznámilo v neděli město. V chátrajícím areálu koupaliště, které řadu let čeká na potřebnou rekonstrukci, se od počátku letošní sezony množí technické problémy. V červnu muselo být koupaliště na několik dní uzavřeno kvůli havárii na vodovodním řadu. „Po havárii rozvodů vody u vstupního objektu a po odstranění úniku vody v areálovém rozvodu nastaly další komplikace, které se týkají poruch oběhových čerpadel nezbytných pro úpravu vody,“ popsal problém místostarosta Dvora Králové Vítězslav Šturma.

Město a Technické služby města Dvora Králové nad Labem, které koupaliště provozují, proto musely výrazně omezit provoz. „S ohledem na předpokládanou dodací lhůtu nových čerpadel, která je pět až osm týdnů, již nepředpokládáme obnovení provozu plaveckého bazénu v letošní koupací sezoně. Přesto prověřujeme všechny možnosti, které by opravu urychlily, a plavecký bazén byl ještě letos zpřístupněn,“ konstatoval Šturma.

„Naší snahou bude udržet rekreační bazén v provozu, a protože se předpokládá jeho větší využití, ve spolupráci s hygienou v něm budeme nadále monitorovat kvalitu vody, která je ovlivněna možností dopouštění z vodního zdroje,“ uvedl Dominik Valenta, ředitel technických služeb města.

Kvůli omezení provozu koupaliště dojde ke snížení vstupného na polovinu, návštěvníci sportovišť budou mít vstup do areálu zdarma. „Kompenzací vstupného, která se bude týkat majitelů permanentek a nájemců kabin, se bude rada města zabývat 15. srpna,“ upřesnil místostarosta Vítězslav Šturma.

Během červnové uzavírky Tyršova koupaliště došlo k výměně zhruba dvaceti metrů vodovodního potrubí a provedení úprav dvou vodovodních šachet. „Po opravě a natlakování soustavy však došlo k úniku vody na dalším místě, ale i s tímto problémem si pracovníci MěVaKu a technických služeb města poradili v rekordně krátkém čase. Opravy historických vodovodních rozvodů jsou totiž náročné nejen časově. Stáří vodovodní infrastruktury je v některých případech desítky let a případným poruchám nelze v žádném případě předejít kontrolami mezi jednotlivými sezonami,“ vysvětloval v červnu Šturma. Teď přišel další malér.

Lidé zuří, v reakcích na sociálních sítích padají ostrá slova. „V srpnu zavřít jediný bazén, kde se dá koupat a nechat pro lidi koupání v močále, kam se bojíš vnořit, je neskutečný,“ reagoval Milan Straka. „Jestli takhle budou pokračovat dál, tak se tam budou chodit maximálně koupat kachny z Labe,“ přidala další reakci do diskuse Suzan. „Na dva roky to třeba zavřete, ale udělejte pořádnou investici a rekonstrukci do moderního hávu a hlavně do moderních technologií. Tohle místo si to určitě zaslouží,“ namítl Jan Mertlík.

Pavel Imlauf diskusi vtipně korunoval: „Ještěže se nestalo něco vážného, třeba neprasklo lehátko pod plavčíkem. To by museli zavřít úplně!“

