„Nástup dcery do školy vnímám z jedné strany trochu smutně, jako loučení s bezstarostným dětským obdobím, které nahradí povinnosti a větší samostatnost,“ sděluje dojmy před startem školní docházky maminka Eva. „Anička má trošku strach, jak všechno zvládne, jestli bude stíhat koníčky. Domů chce nosit samé jedničky,“ dodává.

Usnadnit nástup do školních lavic pomohla příprava ve školce. „Hodně se jim věnovali. Každý den pracovali s pracovním listem pro předškoláky. Zaměřovali se na psaní a počítání. My jsme Aničku do takových aktivit přehnaně nenutili, nechali jsme tomu volný průběh,“ říká.

Všechny pomůcky už mají u Kilevníků připravené. „V červnu jsme na úvodní schůzce ve škole dostali seznam, co všechno máme pořídit, během léta jsme věci sháněli. Musím se pochválit, že máme všechno kromě bačkůrek. Něco přinesl už Ježíšek,“ usmívá se Eva Kilevníková. Investici do školních potřeb nepovažuje za přehnanou. „Vešli jsme se do čtyř tisíc, i s aktovkou. To mi nepřijde tak hrozné. Člověk počítá půl roku dopředu s tím, že dítě jde do školy, nakupuje postupně a připravuje se. Plno věcí zajišťuje škola, například pomůcky na výtvarku,“ přibližuje situaci.

Co si Anička Kilevníková ponese první den do školy? „Zrovna jsem se na to informovala u sestry, která učí na prvním stupni. Byla jsem poučená, že prvňáci musí přijít s aktovkou, i když v ní nebudou nic mít, aby si zvykli a naučili se, že se do školy chodí s aktovkou. V pondělí ji tedy ponese prázdnou. Ale i prázdná je těžká. Někde se nosí kornouty s bonbóny, ty nemají nosit, spíše něco vyfasují,“ popisuje maminka Eva. První školní den se nezadržitelně přiblížil. Zvoní v pondělí.