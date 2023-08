Když Lucie Slaninová chodila do stánku s točenou zmrzlinou pomáhat rodičům jako brigádník, byla to pro ni otrava. To se ale časem změnilo. Teď podnik vede, profese zmrzlináře jí baví. Dostala se ji pod kůži. Doslova. „Vyžívám se v tom. Dokonce jsem si nechala udělat k naší jubilejní desáté sezoně tetování se zmrzlinou,“ ukazuje na levé předloktí, kde má vytetovaný velký kornout se zmrzlinou. Jak jinak než točenou.

Stroje v hodnotě nových aut

Slaninovi postavili stánek se zmrzlinou přímo u rodinného domu. „Byl to taťkův sen. Měl rád zmrzlinu a chtěl, aby chutnala lidem. Začali jsme malinkým stánkem s dvěma bazarovými stroji na zmrzlinu, každý den ve třech - mamka, taťka, já,“ popisuje začátky Lucie Slaninová.

Jejich zmrzlina lidem zachutnala, proto postupně rozšiřovali prostory. Vybudovali posezení i parkoviště pro auta. Vedle místních totiž začali čím dál více jezdit do Mladých Buků na zmrzlinu i lidé z okolních měst.