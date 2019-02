Trutnov - Hned, jak roztaje sníh, začne stavba další továrny v průmyslové zóně Krkonošská (u Teska) na okraji Trutnova. Provoz v nové hale chce spustit německá elektrotechnická firma Pepperl+Fuchs už příští rok na jaře.

Výrobce optických a teplotních senzorů pro průmyslovou automatizaci působí v budově bývalého Texlenu na Zelené louce od roku 2010. V poslední době je ale rodinné firmě Pepperl+Fuchs na okraji nejlidnatějšího trutnovského sídliště poněkud těsno. Zakázek přibývá, počet zaměstnanců se z někdejších devadesáti rozrostl na více než dvě stovky, víc místa už ale v areálu není. A protože firma předpokládá ještě další rozvoj, postaví si pod horami zcela nový závod.



Se stavbou v Krkonošské, nejmladší průmyslové zóně ve městě, chce firma začít ještě letos. Koupila si kvůli tomu parcely o celkové výměře téměř 22 tisíc čtverečných metrů hned vedle pobočky podniku ABB. „Výstavbu chceme zahájit, jakmile sleze sníh, ideálně v dubnu. Na dokončení továrny máme rok. Nejpozději v květnu 2020 bychom rádi opustili stávající prostory, a ze Zelené louky se kompletně přestěhovali do nového,“ oznámil výrobní ředitel firmy Roman Demuth.



Samotná továrna, jejímž základem mají být železobetonový skelet a panely, by měla zabrat jen zhruba třetinu pozemku. Zbytek bude totiž připravený pro další rozvoj. „Budova jako taková má asi 6,5 tisíce metrů čtverečných. Kdybychom se chtěli v horizontu pěti až deseti let rozšířit, tak můžeme postavit ještě druhou, stejnou budovu, protože pozemek na to máme,“ upřesnil Demuth.



Manažeři odhadují, že ze současných 215 by mohl firmě počet pracovníků stoupnout maximálně na 300. „Naše výroba je sice náročná na místo, ale ne na obsazení personálem. V novém sice budeme mít výrobní plochu téměř trojnásobnou, ale personál na dílně rozhodně trojnásobný potřeba nebude,“ zdůraznil výrobní ředitel.



Nabírat chce firma zejména zaměstnance pro elektrotechnickou montáž. Velké plány má také s oddělením vývoje a výzkumu, která má v současnosti dvanáct pracovníků. „Mělo by dojít ke zdvojnásobení na 25, možná až 30 lidí,“ řekl Demuth.



Podnik s ročním obratem mezi šesti až osmi miliony euro sází v Trutnově na mix flexibilního výrobního programu, podpořeného rozšiřujícím se výzkumem a vývojem. Nepochybuje přitom, že by v době rekordně nízkého počtu lidí bez práce nenašel ty správné zaměstnance. „Snažíme se být zajímaví. Například bychom rádi nabídli jen dvousměnný provoz,“ naznačil výrobní ředitel.

POTŘETÍ PARTNEREM TRUTNOVSKÉ KULTURY

Jedním z kroků, jak být vidět, je pro Pepperle+Fuchs i podpis nové partnerské smlouvy o kultuře se Společenským centrem Uffo. Firma za ní letos zaplatí čtvrt milionu korun, o 50 tisíc víc než loni. „Profitují na tom obě strany. Uffo je rádo za sponzora, my díky tomu budeme více vidět jako seriózní firma, která nemyslí jen na vlastní výrobu, ale podporuje i kulturní život ve městě, a která chce v Trutnově působit dlouhodobě,“ dodal výrobní ředitel Roman Demuth.



Pro Uffo jsou peníze důležitou sumou. Na rozdíl od jiných příspěvkových organizací totiž nemá od města dotacemi pokrytou ani polovinu rozpočtu. „Příspěvek města nám nekryje ani mandatorní výdaje, tedy mzdy, energie a revize nutné pro možnost pouhého otevření, takže je pro nás životní nutností posílení již tak výjimečně úspěšného vícezdrojového financování. Jsem velmi rád, že Pepperl+Fuchs je nakloněn další spolupráci a že dokonce částku navyšuje na 250 tisíc korun. Partnerství si hodně vážíme,“ prohlásil ředitel Uffa Libor Kasík.