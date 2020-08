Ředitelství silnic a dálnic intenzivně pohání stavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře tak, aby příští rok v prosinci byl tento úsek hotový. Připravuje rovněž stavbu další části D11, která povede přes Trutnov až k polským hranicím. Z Jaroměře do Královce na ní vyroste celkem 49 mostů a tři tunely. Jeden u Výšinky, další dva u Trutnova - v Poříčí pod Poříčským hřbetem a za Trutnovem směrem na Zlatou Olešnici. Všechny budou mít dva tubusy. To znamená, samostatné tunelové otvory na každé straně dálnice. Nejdelší tunel ŘSD vybuduje u Výšinky. Vznikne v lese, zhruba čtvrt kilometru za motorestem, v místě Kamenný vrch. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů.

"Tunely se budou razit podle zásad Nové rakouské tunelovací metody. Stejnou metodu použijeme při budování tunelů u Trutnova," řekl Michal Doubek, investiční referent z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.

Tunely v Poříčí budou dlouhé 540 a 576 metrů, před Zlatou Olešnicí shodně oba 492 metrů.

Tunely u Výšinky nebudou zdaleka jedinou mohutnou stavbou na trase dálnice do Trutnova. Přes údolí Labe, v blízkosti barokního areálu v Kuksu, vyroste most, který bude dlouhý 712 metrů. "Jeho výška bude začínat na 4,5 metrech a končit na 46 metrech," upřesnil Doubek. Pro srovnání: Nuselský most v Praze je dlouhý 485 metrů a vysoký 42,5 metru.

MOHUTNÉ MOSTY VZNIKNOU U BERNARTIC

Od Jaroměře do Trutnova postaví ŘSD celkem 24 mostů, z Trutnova do Královce 25. Nejdelší bude v Trutnově v městské části Poříčí. Bude dlouhý 713 metrů a vysoký 30 metrů. Most mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi přes údolí říčky Ličná bude dlouhý 670 metrů a vysoký 47 metrů. Další mohutný most vznikne mezi Bernarticemi a Lamperticemi, bude vysoký 42 metrů a dlouhý 350 metrů.

Úsek dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem se má stavět podle plánů v letech 2024 až 2027, z Jaroměře do Trutnova v letech 2025 až 2028. "Začíná se vždy stavbou mostů a tunelů, které trvají obvykle dvě stavební sezony. Lehčí je poté postavit samotné těleso dálnice," objasnil Michal Doubek z ŘSD v Hradci Králové.

Podle něj půjde z hlediska výstavby o nejsložitější úseky dálnice D11. "Oba dálniční úseky budou náročné na výstavbu kvůli poloze v podhorské, kopcovité krajině. Není to rovina jako kolem Hradce Králové, kde je mostů menší počet," dodal.