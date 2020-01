Tuto možnost máte na Trutnovsku na dvou místech, a to v Trutnově-Poříčí a ve Dvoře Králové nad Labem. Další blízké útulky naleznete v Nové Pace či Hronově.

V obou okresních útulcích jsme se optali na pár zajímavostí a důležitých věcí.

Je rizikové pořídit si mazlíčka z útulku?

TU: "Adopce dospělého psa vždy obnáší určitá rizika, která se však snažíme v útulku před adopcí eliminovat. U starších psů ve většině případů neznáme historii. Pokud jde o adopci štěněte, či mladého psa (do jednoho roku) rizika nejsou téměř žádná."

DK: "Pokud si je člověk, který chce adoptovat psa z útulku vědom, že minulost psa před příchodem do útulku bývá neznámá a nese s sebou výchovné (příp. výcvikové) návyky, které je potřeba nejprve pozorovat a poznat a teprve až pak utvářet ke svému způsobu života, pak nejde o rizikovou záležitost."

Co je potřeba při pořízení zvířete zvažovat?

TU: "Před adopcí je důležité zamyslet se nad tím, kolik času jsme schopni novému členu rodiny poskytnout. Zda máme hlídání v případě naší nepřítomnosti, zda máme dostatek financí na případnou veterinární péči, krmivo a další potřeby. Je třeba mít dostatek trpělivosti s výchovou většinou zlomeného, nebo jinak poznamenaného psa. Vše zvažujeme do budoucnosti, protože pes není hračka na rok či dva ale třeba na 15 let. Preferujeme předadopční seznamování nového majitele a psa. Je důležitý osobní výběr a ne vždy si povahy sednou."

DK: "Věk, pohlaví, velikost a v útulku pozorované povahové vlastnosti psa. Pak také vlastní možnosti - zázemí, které mohu psovi nabídnout, dostatek volného času, který mohu se psem sdílet, finanční zajištění pro případnou veterinární péči, jakým způsobem budu psa krmit a kolik to stojí (barf, granule - ekonomická/prémiová/superpremiová řada nebo dieta, vařená strava…)."

Kolik máte v současné chvíli zvířat?

TU: "Momentálně máme 15 psů a 4 kočky."

DK: "15 psů."

Jak fungujete?

TU: "Útulek je městská organizace spadající pod Odbor životního prostředí města Trutnov. Máme vnitřní stanovy a předpisy ohledně našeho fungování.

Ve zkratce: odchyt psů nám zprostředkovává Městská policie Trutnov, kde jsou vyškolení strážnici pro odchyt. Psa/kočku nám umístí do útulku. Následuje karanténní doba - 7 dní, po kterou hledáme původního majitele. Pokud je majitel dohledán, pes se mu vydá po zaplacení výdajů za psa vzniklých po dobu pobytu. Pokud však psa nikdo nehledá, po uplynutí karanténní doby se přivolá smluvní veterinář, který psa vyšetří - naočkuje, načipuje, odčerví a odbleší. Psa přemístíme do budovy útulku a snažíme se mu najít nový domov."

DK: "Jsme soukromé zařízení. Zvířatům nabízíme venkovní i vnitřní ubytování a tři výběhy. Veřejnost u nás může psy venčit, spolupracujeme také s MŠ, ZŠ a SŠ při venčení psů."

Jak vám mohou lidé pomoci?

TU: "Lidé nám mohou nakoupit věcné dary, které jsou třeba pro chod útulku: krmiva, desinfekční prostředky, deky či léky. Mohou nás podpořit také finančně, či nám bezplatně mohou docházet venčit psy."

DK: " Především venčením psů, sdílením psů z našich stránek, kvalitními granulemi (např. Sam's field, Brit care, Eukanuba)."

Za odpovědi děkujeme Karolíně Benešové a Daniele Hoblové.

Co byste měli o zvířecích útulcích vědět:

- psi v útulku bývají osvojitelům vydáváni zdarma, budoucí majitel hradí pouze náklady na očkování, s sebou potřebuje vodítko, obojek a občanský průkaz

- osvojitel by měl být starší 18 let. Zvířata nejsou předávána nezletilým a nesvéprávným osobám. Pejska také nedostane člověk, který bydlí v podnájmu, bez písemného povolení pronajímatele

- každý budoucí majitel zvířete by měl počítat s tím, že podle našeho právního řádu není po dobu půl roku majitelem psa. V útulku bude seznámen s tím, že pokud se do 4 měsíců od nálezu psa přihlásí jeho původní majitel, je povinen mu zvíře vrátit. V takovém případě má nárok na úhradu vzniklých nákladů tímto původním majitelem. Tyto případy se však stávají jen naprosto ojediněle.

U psa z útulku nelze někdy zcela přesně určit plemeno, věk a povahu, u štěňat nelze zaručit, do jaké velikosti dorostou a jaký bude jejich vzhled v dospělosti. Pes nezačne poslouchat hned druhý den po převzetí, je tedy nutné mít s ním trpělivost a pomoci mu překonat strach z nového prostředí. V prvních dnech je třeba se vyvarovat situací, které by daly zvířeti příležitost k útěku.

Další informace o tématu se dozvíte ve středečním vydání Krkonošského deníku, v týdeníkové příloze!

Kontakty:

Psí útulek Trutnov-Poříčí - Adresa: Vrbová 459, Trutnov. Email: utulek@trutnov.cz. Telefony: 603 872 653 a 731 143 002 (o víkendech). FB: Psí útulek, Trutnov

Psí útulek Dvůr Králové nad Labem - Adresa: ul. 17.listopadu 3129, Dvůr Králové nad Labem. Email: utulek.dknl@seznam.cz. Tel.: 603 765 843, 604 643 338. Web: utulek-dknl.estranky.cz.