V Trutnově bude stávkovat celá ZŠ V Domcích. „Škola ale zavřená nebude, bude fungovat v omezeném režimu. Pro žáky bude zajištěn alternativní program,“ řekla Deníku Zuzana Horáková Radová. Rodiče v pondělí informovala o tom, že je na jejich rozhodnutí, jestli dítě pošlou ve středu do školy nebo ho nechají doma. V provozu bude školní družina i jídelna.

„Prohlášení ministra školství a pana premiéra k platům ve školství se nezakládají na pravdě. Ve stávce nejde o procenta. Cílenou mediální dezinterpretací je veřejnost uměla stavěna do opozice vůči nám, přestože by to mělo být naopak. Už dnes chybí ve školství 6000 učitelů a za současný plat nelze očekávat, že se tato situace změní. Pokud se tarify nezvýší, nastane velký problém. Takže stávkujeme za to, aby měl děti v budoucnu kdo učit,“ uvedli v prohlášení pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci trutnovské školy V Domcích.

Učit se ve středu nebude ani ve Vrchlabí v ZŠ Školní, kde se pedagogický sbor připojuje ke stávce učitelů a provoz školy bude přerušen. V jiné vrchlabské škole, ZŠ náměstí Míru, se naopak učitelé ke stávce nepřidají. V Úpici stávkuje škola ZŠ Úpice-Lány, kde nebude zajištěna výuka ani chod školní družiny.

Do stávky se zapojí také pedagogové ZŠ Komenského v Trutnově. "Do stávky určitě jdu. Nelíbí se mi, že vláda a hlavně pan Babiš původně sliboval patnáctiprocentní navýšení platu a přitom momentálně dělá navýšení osm procent do tarifu a dvě procenta do nadtarifu, což je možné, že nikdo nikdy neuvidíme, protože tak to u této vlády bývá,“ vysvětlila v pondělí učitelka ZŠ Komenského v Trutnově Zuzana Růžičková, proč se ke stávce přidává.

„Ve škole máme stávkový výbor. Kolegové se během pondělí vyjadřovali, jestli do stávky půjdou nebo ne,“ upřesnila, jak vypadá situace v největší trutnovské škole.

Ředitel ZŠ Komenského v Trutnově Petr Horčička v pondělí večer rozeslal rodičům informaci, že dojde k úpravám rozvrhu a fungování školy bude částečně omezeno. Změny se dotknou druhého stupně.

Ke stávce se připojí také několik pedagogů trutnovského gymnázia. Podle ředitele Petra Skokana to však zásadně neovlivní režim školy během středy.

Do stávky se nezapojí Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola na pracovištích ve Vrchlabí a Hostinném. „Nesouhlasíme s výsledkem jednání o navyšování platů, ale jednodenní stávku v plánovaném termínu nepovažujeme za efektivní formu vyjádření nesouhlasu se situací v českém školství,“ vysvětlil postoj ředitel Martin Vlášek.

Stávkovat nebude ZŠ Mládežnická v Trutnově, ani ZŠ kpt. Jaroše. „Připojíme se ke stávce pouze vyjádřením určité soudržnosti s ostatními, v současné době naši školu navštěvuje 530 žáků. Stávka byla odbory vyhlášena moc narychlo a navíc si nemyslíme, že řešit jedno až dvě procenta mzdy stávkou není to podstatné, co školství trápí,“ vyjádřil se ředitel ZŠ Mládežnická Zdeněk Géc.