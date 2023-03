/FOTO, VIDEO/ V pondělí dopoledne jí gratulovali ve školní tělocvičně v Trutnově ředitel, kolegové a studenti, odpoledne na krajském úřadě v Hradci Králové hejtman a krajští zastupitelé. Učitelka češtiny a občanské výchovy na České lesnické akademii v Trutnově Daniela Krátká si užívá chvíle slávy poté, co v pátek získala titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku. Dokonalý dárek k jejím pondělním narozeninám.

Uvítání držitelky titulu Zlatý Ámos Daniely Krátké v trutnovské lesnické škole. | Video: Deník/Jan Braun

„Sešlo se to nádherně, co víc si můžu přát k narozeninám za hezčí dárek. Určitě ale nezpychnu. Toho se nemusí studenti ani kolegové bát. Nesnědla jsem moudrost světa,“ zůstala nohama na zemi po prestižním ocenění.

Devětadvacetiletá učitelka, která pochází ze Žacléře a žije v Mladých Bukách, si v sobotu zatančila jako královna českých učitelů na Kantorském bále v pražském hotelu Ambassador na Václavském náměstí, kde zvládla s partnerem sólo ve waltzu, a hned první školní den po korunovaci potěšila studenty. „Na tento týden jsem vyhlásila absolutní amnestii na zkoušení a testy,“ prozradila.

Daniela Krátká učí na trutnovské lesárně teprve druhý školní rok. Nápad nominovat ji měla kolegyně ze školy Veronika Chrobáková. Potřeba k tomu bylo 100 podpisů studentů. „Doslova jsem to obulela, když mi Veronika v prosinci ukázala 100 podpisů. Byl to nádherný vánoční dárek. Díky ní provázely naše vánoční rodinná setkání slzy štěstí,“ přiznala dojetí. Dříve působila ve Rtyni v Podkrkonoší a Hradci Králové, tři měsíce strávila v dětském kempu v USA ve státu New York.

Nejoblíbenější učitelka v Česku je z Trutnova. Zlatý Ámos pro Danielu Krátkou

Podle ředitele lesnické školy Miloše Pochobradského by si titul zasloužila celá řada učitelů, nicméně když se objevila myšlenka nominovat Danielu Krátkou na Zlatého Ámose, ani vteřinu nepochyboval. „Je to oprávněný Zlatý Ámos. Znamená to obrovské ocenění pro ni i pro celou školu. Užíváme si pocit, že máme takovou učitelku, která sama říká, že učí na tak úžasné škole,“ byl pyšný ředitel. Pochobradský přijal Krátkou před dvěma lety. Poslala mu mail s poptávkou po práci poté, co se vracela z Hradce Králové do rodných Krkonoš.

Finové jsou z našich stromů na větvi, říká ředitel trutnovské lesnické školy

„Na škole je většina kluků, jsou v pubertě. Říkal jsem si, že to bude mít asi složité, když mezi ně přijde jako mladá dáma. Takové byly i začátky. Když nastoupila, kluci se jí ptali, do kterého ročníku nastoupila, a začali se jí dvořit. Perfektně to ale zvládla a patří mezi nejoblíbenější učitele. Má přirozenou autoritu, nemá problém zjednat si pořádek v hodině. Vypadá jako anděl, ale umí i přitvrdit,“ uvedl Pochobradský.

Podle ředitele si učitelka roku získala studenty nadšením pro český jazyk. „Dokáže zaujmout natolik, že o český jazyk a literaturu se zajímají i ti, o kterých bych to neřekl. Umí ve studentech rozpálit oheň. A kdo nezapaluje, tak nehoří. To je v ní, má to v sobě,“ vyzdvihl její přednosti.

„Učení mě strašně baví. Myslím, že je to na mně vidět. Studenti při hodinách poznají, že jsem do toho zapálená. To je hlavní předpoklad, když učitel je zapálený, tak může svou energií zapálit i někoho dalšího,“ řekla o sobě Daniela Krátká.

Lesu zdar zní v Trutnově už 75 let. Na studenty mají políčeno Finové

Jak vidí Danielu Krátkou studenti?

Jana (studentka 3. ročníku): Nejvíce si ji vážím proto, kolik nových možností mi otevřela. Obdivuji její vášeň a zápal vždy, když nám vysvětluje a předává nové učivo. Chtěla bych také vyzdvihnout její pozornost vůči žákům. Podporuje nás v mimoškolních aktivitách a je otevřena novým věcem.

Markéta (studentka 2. ročníku): Díky paní učitelce mě baví i předměty, které jsem dříve neměla v oblibě. Dokáže udělat poutavé a zajímavé hodiny. Má skvělý vztah se studenty a je vždy otevřená. Vím, že jí můžu důvěřovat a kdykoli za ní dojít.

FOTO: Vábení jelena i virtuální těžba dřeva. Lesárna ukázala svoje zázemí

Jan (student 1. ročníku): Paní profesorka je velice obětavá, hodná a co je hlavní, kamkoliv přijde, tam hned zavládne veselá atmosféra, neboť je velmi pozitivní a usměvavá. Moc si jí vážím za její lidský až rodinný přístup a tudíž se jí se vším mohu svěřit. Toto ocenění si určitě zaslouží, protože takových učitelů je dosud velmi po málu.

Veronika (studentka 2. ročníku): Takových učitelů jako je ona, by mělo být víc. Učení dělá zajímavější, pomáhá nám samostatně uvažovat a rozvíjet naše vyjadřovací schopnosti. Vždy vymyslí něco nového a tím naše hodiny zpestří. Kdykoli se na ni můžu obrátit.