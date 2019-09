Generálním partnerem Společenského centra pro kulturu a volný čas Uffo v Trutnově se stala na tři roky společnost Kasper Kovo. Protagonisté Rudolf Kasper a Libor Kasík ve čtvrtek slavnostně podepsali smlouvu.

Uffo má generálního partnera na tři roky. | Foto: Miloš Šálek

Co to přinese trutnovské kultuře? „Zásadní novinkou je, že smlouva se z obvyklého jednoho roku posunula na zmíněné roky tři. Z rozhovorů s panem ředitelem Uffa i z dalších zdrojů jsem vnímal, že větší kulturní projekty se plánují v delším časovém horizontu. Proto jsem nabídl tříletou smlouvu,“ uvedl Rudolf Kasper. Přestože konkrétní částka nepadla, dá se odvodit od předchozích let. Například loni podpora společnosti činila včetně partnerství Trutnovského podzimu necelý milion korun. „Souzníme v názoru, že kultura pozitivně ovlivňuje společnost. Je evidentní, že panu inženýrovi Kasperovi o trutnovskou kulturu opravdu jde a že navíc velmi dobře čte její potřeby,“ řekl Libor Kasík.