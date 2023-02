„Chceme celému místu vdechnout nový život. Revitalizace by měla například zahrnovat i stavbu školky či domova důchodců. Navíc bychom byli rádi, aby změny probíhaly po vzoru participativního plánování s účastí místních obyvatel,“ ujistil zakladatel developerské firmy Noho Tomáš Vrbický.

Projekt nazvaný Sousedství je nyní ve fázi schvalování stavebního povolení. Pokud vše půjde podle plánu, první obyvatelé se do nových bytů nastěhují za tři roky. Bytové jednotky budou rozmístěny do osmi samostatně stojících domů po zhruba 20 bytech. Podle developera je to ideální velikost pro vznik fungující sousedské komunity, která často v masivních bytových domech chybí.

Unikátní projekt

Záměr vytvořit energetickou komunitu, v jejímž rámci budou obyvatelé společně hospodařit s energetickými zdroji, činí projekt unikátním. Prostředníkem jim k tomu má být sdílená aplikace s indikátory aktuálního stavu energie a jejího využívání jednotlivými bytovými jednotkami. V plánu je také vystavění prostorů pro komunitní aktivity.

„Může to být například společenská místnost, dílna, či komunitní kuchyň. Chceme ale, aby si o tom obyvatelé rozhodli sami tak, jak to bude vyhovovat jejich potřebám,“ dodal Vrbický.

Projekt Sousedství v Hradci Králové čeká na stavební povolení. Půjde o první uhlíkově neutrální lokalitu v České republice

Na projektu developer spolupracuje i s městem Hradec Králové, který v místě vlastní pozemky. „V areálu bývalé koželužny město dlouhodobě plánuje bytovou výstavbu s podílem sociálního bydlení pro seniory. Před třemi lety jsme navázali spolupráci se společností Noho, která v okolí bývalého areálu koželužny vlastní pozemky,“ uvedla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Podobný krok plánují i v Praze

Pokud půjde vše podle plánu, může výstavba první uhlíkově neutrální lokality v Česku začít do tří let. Tedy do doby, kdy se k podobnému kroku chytá i hlavní město Praha. Již v loňském roce pražští radní schválili studii na novou městskou čtvrť v Bubnech-Zátorech, kde se na stohektarovém území nachází jeden z největších brownfieldů na území Prahy.

Projekt počítá s využíváním energie z Energocentra, které má vzniknout u Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči.

Zdroj: Deník„Využití odpadních vod pro výrobu tepla je jedním ze zásadních projektů, které v dnešní společensko-politické situaci rezonují ještě silněji. V Praze by tak vznikla soběstačná čtvrť, která by byla klimaticky neutrální,“ přiblížil projekt loni v říjnu ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

V budoucnu může Energocentrum v Bubenči vytápět a chladit také Vltavskou filharmonii, která vyroste u řeky v blízkosti stanice metra Vltavská.