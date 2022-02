Z cizinců žijících v Česku je nejvíce právě Ukrajinců. Teď migrace ještě zesílí. Už v roce 2020 Nataliya Dotsenko, která vede regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách, říkala při Dni Ukrajiny ve Vrchlabí: "Hodně lidí utíká kvůli válečnému konfliktu na východě země. Lidi jsou z toho všeho unavení. Život je nutí opustit Ukrajinu. Chtějí lepší budoucnost pro své děti, než aby musely jít do války. Je mi to líto, strašně mě to mrzí, ale Ukrajina zažívá šílený odliv lidí."