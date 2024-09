Rizikové bylo především místo u Michlova mlýna, kde Královéhradecký kraj staví nový most před Špindlerovým Mlýnem. Kvůli stavební činnosti musí řidiči jezdit po provizorním mostě, dopravu řídí semafor.

„Musím se přiznat, že jsem měl velké obavy z možného výpočtu statika, který mohl způsobit neprůjezdnost komunikace na několik hodin. Hrozilo totiž, že pokud by průtok přesáhl 150 metrů krychlových, na most by bylo nutné najet nákladními vozidly se zátěží, aby byl vyvinut velký tlak na podpěru, která most drží. Ještě v sobotu kolem oběda byla pravděpodobnost této situace okolo 95 procent. Toto nebezpečí již pominulo,“ uvedl v neděli ve 20 hodin starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

„Jsem opravdu rád, že povodeň ztrácí na síle. Přesto žádám obyvatele a návštěvníky, aby dodržovali pravidla a doporučení pro povodňovou aktivitu a nepodceňovali stav. Služby města odklízejí následky povodně a všechny záchranné složky stále zůstávají v pohotovosti,“ dodal Jandura.

