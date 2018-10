Umělecký pel-mel ve Staré radnici mají na svědomí výtvarníci

Trutnov - Kdo to viděl, pochopí. Kdo ne, musí ještě rychel přijít. Už jen do neděle je ve Staré radnici přístupná expozice místního Spolku podkrkonošských výtvarníků. Jako vždy je na co koukat.

Na své si přijdou příznivci olejové malby či akvarelu, potěší fotografie, grafiky a reliéfy, atraktivnně působí skulptury ze dřeva a kamenné sochy. "Vystavuje sedmnáct členů našeho spolku a dva hosté. Loni vylosovaná Žofie Vetterová a námi vybraný host, karikaturista Břetislav Kovařík ze Lhoty u Trutnova," upřesnil Ctibor Košťál, který si z recese nechá říkat náčelník.



Spolek existuje už 29 let. Podmínkou účasti v něm není výtvarné vzdělání nebo směr. Důležitá je chuť tvořit a účastnit se spolkového života. Profesní všechu´t tak tvoří například malíř, fotograf, dřevořezbář, kamenosochař, keramik či krajkářka. Aktuální výstava je v radnici přístupná do neděle 7. října.

Autor: Pavel Cajthaml