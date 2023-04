Vítěz soutěže architektů by měl zpracovávat projektovou dokumentaci na revitalizaci bývalého autobusového nádraží a využít také nápady vítěze studentské soutěže. Projekt se má pohybovat v ceně kolem 25 milionů korun, radnice bude usilovat o získání dotace. Vedení města příjemně překvapily návrhy, které připravili studenti úpického gymnázia a střední odborné školy .

„Máme k dispozici čtyři studie architektů, které představíme veřejnosti na výstavě. Chtěli bychom ji uspořádat v průběhu června a znát názor občanů, co udělat s místem, které se stalo po náměstí druhým centrem města. O vítězném návrhu bude rozhodovat rada města, realizaci záměru bude poté schvalovat zastupitelstvo,“ uvedl starosta Úpice Petr Hron.

Úpice připravuje změnu na bývalém autobusovém nádraží v centru města. Prostředí, které využívají lidé pro parkování aut, chce vylepšit, dát mu modernější šmrnc s odpočinkovou zónou. Jeho součástí bude cyklostezka z Havlovic. Radnice chce rovněž poukázat na odkaz rodiny slavného spisovatele Karla Čapka, která v Úpici žila 17 let a na místě pozdějšího autobusového nádraží měla zahradu. Návrhy architektů město předvede veřejnosti na výstavě.

„Chtěli jsme získat pohled mladé generace. Sešly se opravdu krásné návrhy, byli jsme z nich velice příjemně překvapeni. Líbil se nám například návrh školáků, kteří zakomponovali do studie lavičku, na které sedí Karel Čapek. Myslím, že za studii, kterou zpracoval vítěz Kristián Pöllner, by se nemusel stydět ani profesionální projektant," ocenil starosta tvorbu studentů úpické školy.

Čerstvá krev do žil od studentů

„Návrh je zcela v digitální podobě. Jakékoliv kreslení nebo přesné rýsování mezi ně nepatří. Papír mi v tomto ohledu přijde velmi neohrabaný a velmi špatně se na něm dělají jakékoliv změny. Než se návrh dostal vůbec do této podoby, tak jsem ho celý třikrát zcela přepracoval,“ popsal Kristián Pöllner z Velkých Svatoňovic, jak zpracovával návrh revitalizace bývalého autobusového nádraží v Úpici.

Možnost podílet se na budoucí podobě frekventovaného prostoru ho nadchla. „Byla to skvělá příležitost, při které jsem konečně mohl dát průchod své bujné fantazii, která dosud neměla příliš využití v reálném světě. Vždy jsem měl vztah k plánování, které má nějaký smysl, účel. Takže v okamžiku, kdy se naskytla taková možnost, se to ve mně rozběhlo na plné obrátky a už to nešlo zastavit,“ přiznal Pöllner.

„Vítězství mě velmi překvapilo. Bylo to napětí do poslední vteřiny. Tato zkušenost mi pomohla odhalit vnitřní pravdu, že když něčemu věnujeme pořádnou dávku úsilí, tak jí někdo dokáže ocenit,“ dodal.

Podle Kristiána Pöllnera by se plocha bývalého autobusového nádraží měla stát příjemným místem k odpočinku, kde si lidé budou moct v klidu sednout, nechat hrát děti, dát s něco dobrého. Měla by působit moderně, elegantně a prakticky.

„Prostor potřebuje změnu v každém případě. Už jen kvůli parkování je to tam nyní velmi složité. Spousta lidí tudy projde každý den, místo působí až trošku smutně. Zasloužilo by si trochu čerstvé krve do žil,“ nastínil svůj pohled.

Město chce zakomponovat do revitalizace také odkaz na rodinu bratří Čapků, která je s Úpicí úzce spjatá. Dlouho ve městě žila. „Musím přiznat, že tento prvek v mém návrhu chybí. Ovšem nechybí třeba v návrhu spolužačky Kateřiny Vodičkové. Konkrétně její návrh lavičky se sochou Karla Čapka se mi velmi líbí a byl bych rád, kdyby se ve finální podobě pro ni našlo místo,“ vyzdvihl nápad spolužačky.

Karel Čapek žil s rodiči a sourozenci v Úpici v domě čp. 265. Čapkův otec Antonín vykonával v Úpici lékařskou praxi 17 let mezi roky 1890 až 1907. Zahrada byla zrušena v 50. letech minulého století a nahrazena autobusovým nádražím. V samotném domě čp. 265 byl později Dům pionýrů a mládeže. V roce 1960 byla na dům instalována pamětní deska - sousoší bratrů Josefa a Karla Čapkových. V současnosti dům slouží jako sídlo obvodního oddělení Policie ČR.