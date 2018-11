Úpice chce vybydlené domy zbořit

Úpice - Šestitisícové město by se rádo zbavilo nálepky „problémové“. Dosáhnout toho chce mimo jiné zbouráním domů, které zničili sociálně nepřizpůsobiví občané. Na místech rizikových nemovitostí by mohly vyrůst nové domy, radnice je chce nabídnout podnikatelům na byty pro zaměstnance.

Ilustrační snímek.Foto: Facebook

Úpice se hodlá zbavit ostudy, která po nepřizpůsobivých zbyla. Například vybydlených domů. Jako jedny z prvních vykoupí za 2,5 milionu korun dvě zdevastované nemovitosti v Regnerově ulici. „Domy původně skoupili lidé, kteří parazitovali na sociálním bydlení. Byly přeplněné nepřizpůsobivými nájemníky a ti je zdemolovali tak, že momentálně jsou k nepoužití, hyzdí město a jsou rizikové i z bezpečnostního hlediska,“ vysvětlil nový úpický starosta Petr Hron.



Zastupitelstvo už předjednaný odkup domů čp. 341 a 406 odsouhlasilo s tím, že se domy buď mohou přestavět na byty, nebo zbourat s využitím státních dotací. Možností je ale víc. „Máme v Úpici nedostatek parkovacích míst. Nebo na místě vybydlených domů bude jen trávník, a v budoucnu plochy nabídneme k další výstavbě,“ upřesnil Hron.



Bezpečnost je zásadním problémem Úpice. Předchozí zastupitelstvo stihlo schválit vyhlášku, která od října zamezuje dalšímu přílivu sociálně nepřizpůsobivých. Kdo se do města přistěhuje jako nový, nemůže žádat o dávky na bydlení.



Cílem radnice je dostat problémové lidi z města úplně. „Nepřizpůsobivých je tady hodně, máme jednu z největších nezaměstnaností a přitom všechny zdejší fabriky nabírají a shánějí zaměstnance. Tohle jsou ale lidi, kteří nechtějí pracovat, nechtějí přispívat do systému, takže nevidím důvod, proč by tady měli zůstávat,“ řekl Hron.

Úpice si dosud najímá městskou policii ze sousedního Trutnova. Nyní si chce ale založit vlastní, aby byli muži v uniformách v ulicích vidět co nejvíc. „Když u nás zřídí služebnu Trutnov, bude to o dvou strážnících. Když si zřídíme vlastní, počítali bychom se sedmi až osmi strážníky. Navíc ti místní by měli znát mnohem lépe zdejší problematiku,“ naznačil Hron.



Ročně by tak radnice potřebovala jen na bezpečnost asi sedm až deset milionů korun. „Víme, že nás to bude stát moc. Jiná města ale také dávají na bezpečnost desítky milionů. Úpice jen 600 tisíc korun ročně, což je strašně málo, nestačí to,“ uvedl Hron.



V plánu je podle něj i zvýšení počtu dohledových kamer. Dosud jich je v Úpici deset.