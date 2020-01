Zatím řešili jen drobnější delikty, žádný výraznější problém a konflikt, který by vyžadoval ostrý zásah. Lidé si na přítomnost vlastních strážníků zatím zvykají a zjišťují, s čím jim můžou pomáhat.

Úpičtí strážníci mají k dispozici kamerový systém, který funguje 24 hodin denně. | Foto: Městská policie Úpice

Úpice má to, co chtěla. Od listopadu zavedla svoji městskou policii. Má intenzivně dohlížet na pořádek a bezpečnost ve městě, pověstném problémy s nepřizpůsobivými občany. Do té doby zajížděli do Úpice vypomáhat strážníci z okresního Trutnova.