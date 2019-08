Byl to jeden z hlavních slibů nového starosty Petra Hrona. Zřízení vlastní městské policie, která bude v ulicích vidět, a přispěje tak k větší bezpečnosti. Záměr se povedlo prosadit v úpickém zastupitelstvu, našly se na něj peníze (nejen) v městském rozpočtu, a radnice našla i velitele. Poslední krok se ale zatím dotáhnout nepodařilo. Ve výběrovém řízení se nepovedlo najít ani jednoho strážníka. „Do prvního kola se přihlásil jediný zájemce. Neprošel, protože neměl potřebné vzdělání,“ konstatoval úpický starosta Petr Hron.

Pro Úpici to není dobrá zpráva. Strážníky potřebuje, navíc ji tlačí čas. Aby mohla zřídit vlastní městskou policii, musela totiž vypovědět smlouvu strážníkům ze sousedního Trutnova. Ti budou v Úpici sloužit jen do konce října.

V plánech úpického starosty je čtyř až pětičlenná policie, pro rozjezd by se ale dočasně smířil i s menším počtem lidí v uniformách. „Musíme sehnat minimálně dva. Mám několik lidí vytipovaných, budu s nimi mluvit a shánět,“ prohlásil. S možností, že by neuspěl, podle vlastních slov vůbec nepočítá. „Na takovou možnost vůbec nemyslím. Sehnat je prostě musím. Věřím, že to dopadne dobře,“ zdůraznil Petr Hron.

Paradoxně velitele strážníků našlo město poměrně brzy. „Je to člověk s vizí a dlouholetými zkušenostmi, které jsme požadovali. A nebrání se tomu, jít do služby,“ uvedl Hron.

Sehnat řadové policisty je v poslední době stále větší problém. Jen na Trutnovsku jich chybí asi třicet. Všeobecně totiž klesá zájem o práci v uniformě. Na trhu práce je navíc příliš velká konkurence. „Než by mladí zkusili zajímavou, ale velice zodpovědnou práci u policie, jdou radši někam, kde si od začátku vydělají víc, a to jim stačí,“ prohlásil nedávno ředitel trutnovské policie Pavel Škandera. Plat u Policie České republiky po základní odborné přípravě činí zhruba 29 tisíc korun. Jako lákadlo nezabírá ani náborový příspěvek 75 tisíc korun.

Podle velitele trutnovské městské policie Radka Svobody nejde jen o peníze. Práce strážníka podle něj není pro každého. „Patříme mezi represivní složky, u některých lidí nejsme oblíbení, což vnímá celá společnost. Nejde si říct, že to k nám půjdete zkusit a uvidíte. Musíte chtít takovou práci dělat, dělat ji srdcem, na klidu v ulicích vám musí opravdu záležet. A musíte být neuvěřitelně psychicky odolní, konfliktním situacím se u nás nevyhnete,“ upozornil.

V Úpici ale i tak věří, že strážníky seženou. Potřebují je proto, aby se tamním lidem vrátil pocit bezpečí, který v posledních letech ztratili, když byli v ulicích napadáni nebo okrádáni nepřizpůsobivými občany. „Lidé mají strach pořád. Uniformy v ulicích to můžou zlepšit,“ zopakoval Petr Hron.

Ve městě sice sídlí obvodní oddělení Policie České republiky a na třináct hodin týdně sem zajížděli i strážníci z nedalekého Trutnova, ke klidu to ale roky nepomáhalo. Úpičtí se dožadovali vlastní policie, starosta Petr Hron trvá na tom, že slib o jejím zřízení dodrží. „Už jsme vyhlásili druhé kolo výběrového řízení. Potrvá do 21. srpna,“ dodal.