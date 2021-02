Deník na návštěvěZdroj: DeníkZásadní změna čeká silnici v ulici Pod městem v centru Úpice. Dlažební kostky půjdou pryč a nahradí je takzvaný tichý asfalt. Rekonstrukci připravuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s městem Úpice. Oprava bude probíhat v letošním roce.

"Začne se co nejdříve na jaře, aby bylo do zimy hotovo. Rekonstrukce se bude provádět ve dvou etapách v celé šířce silnice, která bude uzavřená," řekl starosta Úpice Petr Hron. Nejprve se bude opravovat úsek od benzínové pumpy po začátek křižovatky u sjezdu z náměstí, poté přijde na řadu část silnice vedoucí k autobusovému nádraží.

"Jakmile bude vybraná firma z výběrového řízení, budeme chtít svolat setkání obchodníků a lidí, kteří tam bydlí, aby jim firma prezentovala, jak bude vše fungovat v době rekonstrukce," uvedl starosta. "Dosavadní kostky nahradí takzvaný tichý asfalt, který se používá ve městech. Je to i kvůli menší hlučnosti," dodal. Královéhradecký kraj bude financovat opravu silnice, město vybuduje chodníky, parkovací zálivy a zajistí obnovu vodovodní a kanalizační sítě.

V Úpici se chystá rovněž výstavba nového obchodního centra. Soukromý investor postaví v místě bývalého zahradnictví na Sychrově na ploše bezmála tisíc metrů čtverečních velkou prodejnu obchodního řetězce Albert a vedle toho dalších sedm obchodů. Letos mají začít demoliční práce, příští rok se bude stavět. Developer z Brna momentálně čeká na územní rozhodnutí. Nová obchodní zóna má přinést podle odhadů 56 pracovních míst.

Lidé, kteří v Úpici žijí, by nové místo pro nákupy uvítali. "Tahle oblast je úplně odříznutá. Obchodní centrum by se mi tady moc líbilo. A to nejen mně, ale mnoha lidem, opravdu," vyjádřila se Jaroslava Berková.

Úpicí a jejím okolím má vést nová cyklostezka. Povede od Suchovršic až do Havlovic. Město má hotovou studii, příští rok chce cyklostezku vybudovat.

U ledu je naopak projekt výstavby koupaliště v kempu Radeč. "Do budoucna by tam nové koupaliště být mělo, máme připravenou studii. Ale v tuto dobu není na pořadu dne takhle velká investice a asi jen tak nebude," přiznal starosta Úpice Petr Hron.