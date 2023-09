V Úpici se mělo začít stavět před rokem, letos před Vánocemi už měli lidé chodit nakupovat. Místo ale zatím stále zůstává bez stavebních zásahů. Slovenská developerská společnost převzala projekt od moravské firmy Fuertes development z Kuřimi. „Projekt je aktuálně ve fázi získávání stavebního povolení,“ uvedla Michaela Matušeková. „V obchodním centru by se měly nacházet prodejny potravin, obchody s oblečením nebo drogerie,“ dodala.

Bratislavská firma KLM real estate se zabývá developerskou činností od roku 2003, specializuje se na přípravu pozemků a inženýrských sítí na území Slovenska a Česka. Hlavní oblastí působení společnosti je development obchodních center, retail parků, logistických parků, apartmánů, bytových domů a individuální bytové výstavby.

V Úpici je nejvíce zdrželo získání povolení na vybudování odbočky ze silnice I/14. Místní lidé jsou už nedočkaví, kdy se nové obchodní centrum postaví. O jeho vybudování se mluví dlouho. Podobná nákupní zóna ve městě dosud není. „Jsme rádi, že projekt snad konečně nabere spád. Obchodní centrum v Úpici chybí, obzvláště na Sychrově. Valí se ale na nás kritika, že jsme slíbili stavbu obchodního centra, ale stále ještě není. Snažíme se lidem vysvětlovat, že ho nestaví město, ale soukromý investor na soukromém pozemku,“ řekl starosta Úpice Petr Hron.

FOTO: V Úpici vyroste nové obchodní centrum, z centra města zmizí kostky

Fakt, že je obchodní centrum ve městě potřeba, potvrdil i místní občan Jiří Říha. „Určitě je potřeba, a co nejdříve. Hodně lidí na to čeká, určitě tam budou chodit nakupovat. Starší lidé ze Sychrova to budou mít blízko. V Úpici je jen Penny market, ale ten stojí na druhé straně města na Veselce.“

Stavbu kvituje i Petr Kalousek, bývalý ředitel ZŠ Úpice-Lány. „Pohybuji se mezi lidmi, kteří se na nové obchodní centrum těší, já také. Neznám nikoho, kdo by byl proti tomu. Je to dobře zvolené místo na trase mezi Trutnovem a Náchodem na pěkné ploše. Předpokládám, že se obchody uživí a bude o ně zájem. Viděl jsem už na jaře, že se tam seká tráva a odstraňuje zeleň, a říkal si, že to je indicie k zahájení stavby, ale místo toho už je vše znovu zarostlé,“ všiml si Petr Kalousek.