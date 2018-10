Úpice otevřela kluziště. Bruslaři využívají umělohmotný povrch

Úpice - Už od konce září mohou lidé v Úpici bruslit. Město zprovoznilo pronajaté kluziště se speciálním umělohmotným povrchem, na kterém lidé mohou dříve typický zimní sport provozovat i mimo zimní měsíce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Kluziště je otevřené denně od 8 do 18 hodin. Zájemci si musí na specializovaném povrchu nejprve pomalou jízdou zahřát ostří, až poté se mohou odhodlat ke svižnější jízdě. Podle zájmu občanů se radnice rozhodne, zda sportoviště zakoupí do svého majetku natrvalo.



„Musíme dbát na to, aby na specializovaný povrch nechodil nikdo v botách a nezanášel sem nečistoty. Úprava hmoty vyžaduje speciální údržbu,“ řekl pro úpickou kabelovou televizi Jaroslav Jörka, vedoucí Sportovního a turistického centra Jestřebích hor. „Bruslit tu mohou všichni. Povrch je asi nejvhodnější pro mládež a začínající bruslaře. Výhodou je, že když někdo spadne na zem, není mokrý,“ dodal.